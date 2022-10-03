近花甲男誆1年500萬包養 辣妹慘遭白上怒提告

辣妹甲女遭裝闊多金的梁姓男子誆說要包養、騙到汽車旅館上床嘿咻，事後梁男避而不見，甲女報警怒告梁男。示意圖，與本案人物無關。（資料照，記者王俊忠攝）

2022/10/03 20:07

〔記者王俊忠／台南報導〕台南地區1名面容姣好的辣妹甲女日前向警方報案稱遭1名年近60歲的梁姓男子誆騙要以1年500萬元包養，女方信以為真，兩人上床發生性關係，梁男卻未給包養金、還騙走女方銀行帳戶做詐騙工具。警方初步調查梁男並非什麼有錢人，而是名詐騙老通緝犯，平日居無定所，警方先依甲女提告的性侵與詐欺罪嫌，將梁男函送台南地檢署偵辦。

據了解，這名梁姓男子是高雄人，在網路某交友網站誆說要以1年500萬元代價找女性包養，吸引一些八大行業等女子與梁進一步接觸，梁男與女方見面時會營造自己有錢的假象，假裝說要買車給女方代步，帶女方到名牌車廠看車，之後再藉口推託買車的時間，有女網友受騙、跟其交往發生關係。

梁男於今年7月在網路先釣到從事八大行業的乙女，經乙女介紹好姊妹甲女與丙女給他「挑選」，甲、乙、丙等3名女子都年僅20多歲、外型亮眼，但誤信梁男包養的謊言。在中部做八大行業的甲女，以為釣到多金郎，認識不久，就跟梁男約在台南地區某家汽車旅館嘿咻，兩人還在手機通訊以親暱的老公、老婆相稱。

但，梁男不僅沒給付任何包養金，還趁機向甲女索要銀行帳戶，謊稱是要提供其朋友匯入1筆20多萬元的公司款項，再騙乙女前往提領、交給自己。這筆20多萬元款項其實是詐騙金流，甲女的銀行帳戶隨即遭凍結成了警示帳戶，她錯愕地以通訊軟體詢問「梁男」是怎麼回事？卻遲遲不見梁的回應，才起疑這是場騙局。

甲女決定報警，警方調查得知梁男根本不是什麼有錢人，而是詐欺通緝犯，甲女心有不甘、控告梁男涉性侵與詐欺；乙女也出面指控梁男詐騙，害她自己變成詐騙車手。警方受理後初步查知梁嫌個性狡猾、居無定所，案子先函送檢方繼續偵辦。

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