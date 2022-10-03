疑食物中毒 台南晶英酒店說明後續賠償事宜

台南晶英酒店爆疑食物中毒案，酒店今天發聲明說明後續賠償事宜。（資料照，記者王捷攝）

2022/10/03 17:53

〔記者王姝琇／台南報導〕台南晶英酒店日前爆發171人疑似食物中毒事件，台南市衛生局今天公布檢驗結果。台南晶英酒店也再次發出聲明致歉，並說明後續賠償事宜。

晶英酒店表示，衛生局今日檢驗調查結果顯示，酒店員工檢體出現腸炎弧菌陽性、食品環境檢體驗出腸炎弧菌與仙人掌桿菌陽性，引發上個月24日參與宴席之賓客身體不適，在此由衷致上最深的歉意，

聲明書強調面對工作人員與環境管理出現疏漏，引起食品衛生安全疑慮，台南晶英酒店負起全責，並將配合政府食安法之相關調查，後續處理方式包括：

一、針對宴席之主家，飯店已在9月26日皆進行全額退款。

二、身體出現不適之賓客，可透過電話、Email、官方社群私訊等方式聯繫飯店，提供醫療單據與診斷證明書，飯店將支付醫療費用。除了醫療費用，飯店另提供保險理賠認定之精神撫慰金，以消彌賓客因身體不適造成日常生活不便之損失。

本次事件引發的食品安全爭議，台南晶英酒店再次鄭重地致上萬分歉意，除了謹慎引以為戒、深刻自省，重新檢視管理制度，積極加強廚房環境衛生整潔、落實人員健康自主管理，事發後已聘請具專業醫療背景的食安顧問進行嚴格把關，冀望用最安全的圍籬來保障消費者權益，再次感謝大家。

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