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    市議員選舉爆煙硝味！台南新人看板「三問」 昔對手嗆根本「烏賊」

    台南市議員參選人周嘉韋強烈表示，唾棄負面選舉，呼籲台南人一起下架國民黨！（圖由周嘉韋提供）

    台南市議員參選人周嘉韋強烈表示，唾棄負面選舉，呼籲台南人一起下架國民黨！（圖由周嘉韋提供）

    2022/10/03 19:40

    〔記者王姝琇／台南報導〕台南市大新營區選戰冒火藥味！國民黨議員參選人姚正玉掛出大型看板，攻擊民進黨籍議員沈家鳳。沈家鳳反擊，姚正玉身為媒體人，不該含沙射影、影響他人聲譽；姚正玉反駁，大新營鄉親憂慮發展前景，這看板就是要檢視沈家鳳問政表現。

    姚正玉原先投入國民黨中西北區議員參選初選民調，失利後，瞄準大新營選區女性保障名額，接受國民黨徵召轉移戰地到大新營區，也對該選區內綠營唯一女性參選人沈家鳳提出挑戰。近日姚更豎起「沈議員，4年任期您為大新營做了什麼」的大型看板，雙方隔空掀起戰火。

    沈家鳳表示，身為媒體人的姚正玉應該以公開透明且嚴謹負責的原則來行事，而非含沙射影，影響他人聲譽，「這樣的行為除了失當，也對社會良善風氣有負面影響，實為正直之人所不該做的事。」

    姚正玉反駁，大新營地區人口外流、青年就業困難、經濟產業發展衰退，在地鄉親對地方發展前景堪憂；透過看板再三提問，除了要檢視沈家鳳過去4年來問政表現，更希望市民認真思考，大溪北唯一的女性議員到底為大家做了什麼？

    周嘉韋：姚正玉換選區換湯不換藥

    民進黨籍中西北區參選人周嘉韋指出，姚正玉原參加中西北選區初選，也曾掛出「你好大、我不怕」的看板，企圖以負面攻擊手段引起關注，批評她「只會烏賊戰『換湯不換藥』」！

    周嘉韋指出，姚正玉原先在中西北區初選時用「你好大、我不怕」看板攻擊、蹭聲量；如今到別的選區參選，仍然不改作風，身為律師、身為民進黨參選人，有義務挺身而出，捍衛正向選舉的民主價值，不容泥巴戰、烏賊戰污染台南。

    周嘉韋表示，姚正玉就是標準的「有嘴說別人，沒嘴說自己」。現在也要比照姚正玉的提問方式反問，「請問、請問、請問，您在中西北區國民黨初選落敗後，跑去選大新營區的市議員，您是把大新營區的民眾當作第二志願嗎？」

    民進黨大新營區3位現任議員劉米山、李宗翰、沈家鳳都是認真優質的議員，尤其沈家鳳更是多次榮獲議會觀察聯盟評鑑為優質議員，周嘉韋說，請姚正玉回頭看看國民黨議員謝龍介的評鑑結果，再來評判其他人。疾聲呼籲所有民眾，負面的選舉手段實在令人失望，請大家一起端正選風，下架不思進取的國民黨參選人。

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