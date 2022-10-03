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    大圓球超搶眼新地標！ 台南七股氣象雷達站11/18啟用

    新建的台南七股氣象雷達站7樓高的站體建築和雷達罩大圓球十分醒目，就位在七股潟湖旁。（記者楊金城攝）

    新建的台南七股氣象雷達站7樓高的站體建築和雷達罩大圓球十分醒目，就位在七股潟湖旁。（記者楊金城攝）

    2022/10/03 17:30

    〔記者楊金城／台南報導〕台南七股新地標！新建的七股氣象雷達站7樓高的站體建築和雷達罩大圓球十分醒目，預定11月18日啟用。

    南區氣象中心說，七股新氣象站土木工程接近完工，新雷達和機電都已裝好，啟用前需要測試，操作人員也要接受國外技師的訓練，未來啟用後，仍會與現有七股氣象站併行運作以供比對氣象、降雨等測報資料。

    交通部氣象局指出，新七股氣象站相關工程將在11月初辦理驗收，預定11月18日揭牌啟用。

    七股鹽埕居民花了13年抗爭七股氣象站電磁波影響健康，要求遷移成功，氣象局選在七股潟湖海堤旁斥資2億多元新建七股氣象雷達站，2019年7月動工，目前已接近完工。

    新氣象站的站體造型設計融入七股鹽山及黑面琵鷺的元素，7樓高的站體上方還有1顆大圓球的雷達罩，整體建築達到8樓高度，聳立在海堤上，外觀雄偉，站體中段還設有觀景台，未來採無人站遙控運作。

    新氣象站距離七股潟湖觀海樓不遠，將成為七股觀光新地標，並對氣象觀測提供防救災、產業發展更精確氣象資訊。

    南區氣象中心主任謝章生說，使用20年的七股氣象雷達站現址，在新站運作順暢後，舊站才會停用，用地在拆除雷達儀、天線等設備後，將交還給國有財產署。

    新建的台南七股氣象雷達站7樓高的站體建築和雷達罩大圓球十分醒目，就位在七股潟湖旁。（記者楊金城攝）

    新建的台南七股氣象雷達站7樓高的站體建築和雷達罩大圓球十分醒目，就位在七股潟湖旁。（記者楊金城攝）

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