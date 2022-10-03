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    台南晶英酒店171人疑食物中毒 衛生局︰8人檢出「腸炎弧菌」

    台南晶英酒店疑似食品中毒案檢出腸炎弧菌，南市衛生局今天公布相關檢驗結果。（南市衛生局提供）

    台南晶英酒店疑似食品中毒案檢出腸炎弧菌，南市衛生局今天公布相關檢驗結果。（南市衛生局提供）

    2022/10/03 17:04

    〔記者王姝琇／台南報導〕台南晶英酒店日前爆發疑似食品中毒案，南市衛生局表示，採檢通報病患8人檢出腸炎弧菌陽性，相關食品環境檢體則檢出1件腸炎弧菌、8件仙人掌桿菌。後續將依疑似食品中毒事件處理要點，以及食品中毒病因物質及原因食品判明標準，移請司法單位辦理。

    台南晶英酒店上個月25、26日陸續傳出有民眾疑似中毒事件，該案通報病患人數共計171人，衛生局針對通報病患及廚工進行抽驗採檢，檢驗通報病患9人及廚工32人，分別有7人及1人檢出腸炎弧菌陽性；相關食品環境檢體共29件，則檢出1件腸炎弧菌及8件仙人掌桿菌。衛生局強調，由於涉及人數眾多，加上病患及廚工都驗出腸炎弧菌陽性，為求謹慎後續移請司法單位進一步釐清。

    衛生局提醒，預防腸炎弧菌感染，應依循以下原則：

    1.腸炎弧菌嗜鹽，生鮮魚貝類可用自來水充分清洗去除此菌。

    2.腸炎弧菌對低溫極敏感，在10℃以下不但不生長且易致死，可用低溫冷藏方法防止繁殖。

    3.生鮮及熟食所使用之容器、刀具、砧板應分開，勿混合使用。避免二次污染，手、抹布、砧板和廚房器具於接觸生鮮海產後，應用清水澈底洗淨。

    4.腸炎弧菌不耐熱，在60℃經15分鐘即易被殺滅，故在食用前充分加熱煮熟是最好的預防方法，絕對避免生食。

    5.煮熟的食物必須保存於夠高的溫度（至少需高於60℃），否則即需迅速冷藏至7℃以下，以抑制腸炎弧菌的生長。

    6.生鮮與熟食不宜存放在同一冰箱或儲藏櫃，若不得已，須存於同一地點，熟食也應覆蓋完整並放在上層，以免遭受生鮮食品的污染。

    7.腸炎弧菌食品中毒只要遵守清潔、加熱、冷藏3個大原則，幾乎可完全防止。海鮮食品鮮美營養，人人嗜食，但應注意其處理方法。

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