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    「小七」年底進駐左鎮 台南將剩這裡沒有連鎖超商

    位處偏遠的龍崎，是台南人口最少的行政區。（記者吳俊鋒攝）

    位處偏遠的龍崎，是台南人口最少的行政區。（記者吳俊鋒攝）

    2022/08/03 22:52

    〔記者吳俊鋒／台南報導〕人口很少的台南左鎮，今年底又稱「小七」的7-ELEVEN可望完成進駐，屆時全市37個行政區，將只剩下龍崎沒有連鎖超商，原因正是「這裡人口更少」，何時展店到當地，引發熱議。

    左鎮與龍崎會成為目前台南唯二沒有連鎖超商的行政區，從人口數就能看出端倪，前者全市倒數第2，後者全市倒數第1，當地居民少，就得靠觀光客，才能吸引業者展店。

    台南人口數最少的龍崎，截至今年7月的戶政統計，設籍者僅3621位，區長顏振羽說，上任時，就有洽詢統一與全家等連鎖超商業者，甚至找坊間知名的手搖飲料店，是否有意願進駐，但都礙於客源問題而卻步。

    不過，顏振羽認為龍崎極具潛力，包含虎形山公園、牛埔農塘，以及最新劃定的惡地地質公園與自然保留區等，都有促進觀光的條件，會配合市政府積極推動發展。

    顏振羽強調，將持續努力營造轄內特色景點的優勢，以帶動地方觀光，遊客若是增加，業者嗅到商機，自然會來設店。

    顏振羽指出，龍崎雖然是全市人口最少的行政區，但上下一心，公所以「采竹之鄉」為主題，融合地方的文史、景觀，還有產業發展等特色，首度獲得台灣城鎮品牌獎，顯見大家的努力。

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