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    第一水庫+第一林場 台南2景點共推登高環湖「做16歲」

    虎頭埤與新化林場共推「登高環湖慶成年」活動，祭出入園優惠，讓屆齡學生健康地「做16歲」。（記者吳俊鋒攝）

    虎頭埤與新化林場共推「登高環湖慶成年」活動，祭出入園優惠，讓屆齡學生健康地「做16歲」。（記者吳俊鋒攝）

    2022/08/03 21:57

    〔記者吳俊鋒／台南報導〕在農曆七夕，台南有「做16歲」的特色科儀，被稱為「台灣第一水庫」的市政府觀光旅遊局虎頭埤首度攜手「台灣第一低海拔熱帶林場」的中興大學新化林場，共推4天的「登高環湖慶成年」的活動，邀請屆齡學子參加，新化區這2大知名景點都祭出入園優惠，讓傳統習俗帶來觀光效益。

    市長黃偉哲提到，農曆7月7日不僅是七夕情人節，更為「七娘媽生、做16歲」的重要日子，除了傳統科儀之外，更辦理「16歲正青春藝術節」，為青年打造專屬的成年禮。

    黃偉哲也歡迎16歲的學生們到虎頭埤、新化林場，給自己不一樣的體驗，邀請家長同遊，參與、見證孩子的健康成年禮。

    林場加水庫的登高環湖慶成年活動，從農曆七夕的4日開始，持續至7日，16歲的學子（國三升高一生，或民國96年次）可享虎頭埤風景半價區40元的入園優惠，憑購票證明到新化林場，還能享更低價的20元入園優惠。

    虎頭埤風景區管理所主任陳宏田表示，園區面積約100公頃，環湖步道路程50分鐘，邀請學子們前來挑戰自我，來場與眾不同的成年禮

    而距離虎頭埤不遠的新化林場，佔地378公頃，區內最高處的三角點，海拔101公尺，算是丘陵，適合踏青、健行，在森林內享受芬多精。

    場長吳佾鴻說，園區擁有全國最大的桃花心木森林，也是台灣首座低海拔熱帶林場，以步道環繞，全程約1.5小時，歡迎學子們來挑戰。

    虎頭埤與新化林場共推「登高環湖慶成年」活動，祭出入園優惠，讓屆齡學生健康地「做16歲」。（記者吳俊鋒攝）

    虎頭埤與新化林場共推「登高環湖慶成年」活動，祭出入園優惠，讓屆齡學生健康地「做16歲」。（記者吳俊鋒攝）

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