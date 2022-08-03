為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺南市

    裴洛西訪台》中共軍演挑釁 黃偉哲：無法逼台灣就範

    對於中共打算軍演挑釁行為，台南市長黃偉哲今日受訪表示，中共加大施壓，不能逼迫台灣就範。（記者洪瑞琴攝）

    對於中共打算軍演挑釁行為，台南市長黃偉哲今日受訪表示，中共加大施壓，不能逼迫台灣就範。（記者洪瑞琴攝）

    2022/08/03 21:47

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台，以行動力挺台灣民主，引起中共跳腳並宣布將在台灣周遭軍事演習，對於中共挑釁行為，台南市長黃偉哲今（3）日受訪表示，中共對台灣加大壓力，無法逼台灣就範，而且「就像1根手指對著台灣，其他4根手指是對著自己」，中共作法弊大於利。

    黃偉哲表示，中共用意無非是想起「殺雞儆猴」之效，但是從過去例子對澳洲或其他國家，所謂的制裁事實上都沒有成功，對台灣又加大壓力，文攻武嚇、經濟制裁，並不能逼迫台灣民眾就範，因為台灣民眾都看在眼裡，而且德不孤必有鄰，也會讓國際社會愈來愈看清楚中共本質。

    黃偉哲表示，中共對台灣施壓，「事實上就如同1隻手指對著台灣，其他4根手指頭對著自己」，世界各國看到這種情形，會更加聲援台灣，對中共而言是弊大於利，如果中共想營造兩岸關係好氣氛，應該要與台灣民眾用更好的合作方式才是正辦，可是中共現在作為，驗證跟其所講的兩岸和平不一致。

    黃偉哲表示，中共挑釁在先，裴洛西是民選國會領袖，國會領袖出訪行程，別說外國了，根本就不是行政單位可以影響，所以美國拜登政府及國務院都不能夠干預國會領袖或國會議員行程，這點是極權國家無法想像體會的民主精神，因此中國把裴洛西的訪問，硬要怪罪拜登政府、怪罪台灣，更是充份顯示中共對於民主政治的不了解。

    據了解，裴洛西訪台之行，中國官媒新華社就發布共軍軍演公告，將於8月4日中午12時至7日中午12時，在台灣北部、東北部、西北部、東部、南部及西南部等6個海域「進行重要軍事演訓行動，並組織實彈射擊」，公然武嚇挑釁台美關係。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    台鐵小7螢幕遭駭 NCC：廣告系統使用中國軟體
    2022/08/03 21:21

    台鐵小7螢幕遭駭 NCC：廣告系統使用中國軟體
    不滿中共只會出張嘴！央視正妹主播微博遭小粉紅出征
    2022/08/03 21:16

    不滿中共只會出張嘴！央視正妹主播微博遭小粉紅出征

    農十六富豪區當紅 輕豪宅稀有搶手
    裴洛西訪台》中國對台報復手段盡出 綠委：國際巨嬰丟人現眼
    2022/08/03 20:28

    裴洛西訪台》中國對台報復手段盡出 綠委：國際巨嬰丟人現眼
    持續嘴砲！中外交部：對裴洛西的制裁「該有的都會有」
    2022/08/03 20:12

    持續嘴砲！中外交部：對裴洛西的制裁「該有的都會有」

    花旗神卡父親節「爸」氣獻回饋 月月享刷卡金
    因應中共文攻武嚇 蘇貞昌召開會議下達5大指示
    2022/08/03 19:50

    因應中共文攻武嚇 蘇貞昌召開會議下達5大指示
    誰家網軍？杜奕瑾曝近200帳號在PTT八卦板帶「別激怒北京」風向
    2022/08/03 17:37

    誰家網軍？杜奕瑾曝近200帳號在PTT八卦板帶「別激怒北京」風向
    臺南市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播