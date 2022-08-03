裴洛西訪台》中共軍演挑釁 黃偉哲：無法逼台灣就範

對於中共打算軍演挑釁行為，台南市長黃偉哲今日受訪表示，中共加大施壓，不能逼迫台灣就範。（記者洪瑞琴攝）

2022/08/03 21:47

〔記者洪瑞琴／台南報導〕美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台，以行動力挺台灣民主，引起中共跳腳並宣布將在台灣周遭軍事演習，對於中共挑釁行為，台南市長黃偉哲今（3）日受訪表示，中共對台灣加大壓力，無法逼台灣就範，而且「就像1根手指對著台灣，其他4根手指是對著自己」，中共作法弊大於利。

黃偉哲表示，中共用意無非是想起「殺雞儆猴」之效，但是從過去例子對澳洲或其他國家，所謂的制裁事實上都沒有成功，對台灣又加大壓力，文攻武嚇、經濟制裁，並不能逼迫台灣民眾就範，因為台灣民眾都看在眼裡，而且德不孤必有鄰，也會讓國際社會愈來愈看清楚中共本質。

黃偉哲表示，中共對台灣施壓，「事實上就如同1隻手指對著台灣，其他4根手指頭對著自己」，世界各國看到這種情形，會更加聲援台灣，對中共而言是弊大於利，如果中共想營造兩岸關係好氣氛，應該要與台灣民眾用更好的合作方式才是正辦，可是中共現在作為，驗證跟其所講的兩岸和平不一致。

黃偉哲表示，中共挑釁在先，裴洛西是民選國會領袖，國會領袖出訪行程，別說外國了，根本就不是行政單位可以影響，所以美國拜登政府及國務院都不能夠干預國會領袖或國會議員行程，這點是極權國家無法想像體會的民主精神，因此中國把裴洛西的訪問，硬要怪罪拜登政府、怪罪台灣，更是充份顯示中共對於民主政治的不了解。

據了解，裴洛西訪台之行，中國官媒新華社就發布共軍軍演公告，將於8月4日中午12時至7日中午12時，在台灣北部、東北部、西北部、東部、南部及西南部等6個海域「進行重要軍事演訓行動，並組織實彈射擊」，公然武嚇挑釁台美關係。

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