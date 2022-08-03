按摩小姐不「傳播」太「傳說」 理容院被連砸2次

理容院的玻璃門被砸破。（記者王捷攝）

2022/08/03 19:15

〔記者王捷／台南報導〕施姓男子跟朋友凌晨5點多續攤去理容院按摩，但認為小姐來的像「傳說」要求換人，結果店家卻表示沒小姐了，讓施男覺得沒變面子，一小時內連砸2次店，雖然店家未提告毀損，但警方為維護社會安定，仍以社會秩序維護法將施男移送簡易庭裁處。

網路上曾有影片與照片，用「叫的是『傳播』來的是『傳說』」當標題，戲稱八大業的小姐不好看，因此八大小姐要是被稱為「傳說」不是件好事；20多歲的施男在凌晨5點多跟朋友去按摩時，雖然都喝醉了，但還是認為2個按摩妹像「傳說」，但是店家告訴他現在時間太晚了，店裡都沒有小姐了，讓施男覺得不開心，回家之後越想越氣，昨天一早8點多拿著榔頭到店裡開砸。

砸完店後過了1小時，施男氣還沒消，又2次登門砸碎玻璃門，雖然與施男同行的還有另1名友人，但由於只有施男1人動手，警方無法以刑法聚眾鬥毆罪嫌逮捕施男，因此回歸毀損罪偵辦，店家起初喊告，但施男酒醒後與店家和解，才讓店家改變主意。

不過，砸店對警方來說已嚴重影響社會秩序，也不容許有人破壞治安環境，所以派偵查小隊進行調查，在人際關係上施男沒有幫派背景，是酒醉後情緒失控犯案，為告誡施男要好好管理情緒，警方以違反社會秩序維護法第68條藉端滋擾公司行號、公共場所，讓南院簡易庭裁處。

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