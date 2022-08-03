台南+1880 老人打疫苗送禮延至8月底 週末開2接種站

台南市武漢肺炎今日新增1880名本土病例。（南市衛生局提供）

2022/08/03 16:30

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19），今（3）日新增1880名本土病例，為鼓勵65歲以上長者及55歲以上具原住民身分者接疫苗，可領取兩劑單劑型家用快篩試劑及500元以下禮券或禮品，活動延長至今年8月31日，領取截止期限9月9日。

衛生局表示，若家中長輩不便使用「台南打疫苗」系統預約，這週末8月6日、7日，新營區及東區衛生所提供免預約COVID-19疫苗接種服務，歡迎有意接種莫德納疫苗的65歲以上市民、55歲以上具原住民身分者前往。

此外，新營區及東區衛生所也同步提供輝瑞兒童疫苗接種，衛生局提醒家長陪同尚未完整接種的學童前往接種，在開學前建立完整保護力。

衛生局表示，南市今日新增1880名COVID-19本土個案，今年統計至8月2日，累計確診個案人數共32萬0803名，全年齡累計確診百分比為17.32％；已解除隔離30萬8749名、尚在隔離中1萬2054名。

衛生局統計至8月2日，南市COVID-19疫苗基礎劑第1、2劑、基礎加強劑、第1、2次追加劑涵蓋率分別為91.4％、85.0％、1.2％、69.8％及6.3％，總接種劑次470萬8552。6個月至4歲嬰幼兒COVID-19疫苗第1劑涵蓋率14.4％；5至11歲兒童第1劑涵蓋率85.13％、第2劑41.00％；12至17歲青少年第1劑涵蓋率94.78％、第2劑83.39％、追加劑59.91％。

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今年台南武漢肺炎本土病例占各年齡層百分比。（南市衛生局提供）

台南市武漢肺炎疫苗接種情形。（南市衛生局提供）

南市鼓勵65歲以上長者及55歲以上具原住民身分者接種疫苗，送禮活動延長至今年8月31日，領取期限至9月9日。（南市衛生局提供）

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