到柬埔寨接電話月薪8萬？ 南市議員：去了要「抓交替」才能脫身

南市議員李宗翰（左）表示，接獲民眾陳情，指家人被高薪騙到柬埔寨而回不了國，勞工局長王鑫基（右）表示會列為案例加強校園求職宣導。（擷取自南市議會網站）

2022/08/03 15:46

〔記者蔡文居／台南報導〕最近傳出有國人被高薪所騙，被犯罪集團拐騙到柬埔寨等國家遭到囚禁而回不了國。台南市議員李宗翰今天表示，他接獲民眾陳情，很多人求職被1個月高薪6萬、8萬元所騙，入境柬埔寨就被扣押護照限制行動，若家人沒有交付贖金，就要騙其他台灣人到柬埔寨「抓交替」才能回國。

台南市議會今天進行建設部門業務報告及質詢，李宗翰質詢指出，他有接獲個案，陳情說哥哥被騙到柬埔寨，應徵到當地當打字員、電話接聽員或其他賭場相關業務工作，一個月6到8萬元，這樣的薪水對年輕人很有吸引力。

李宗翰說，目前正值暑假打工旺季，許多高中或大學的年輕朋友從求職網站看到高薪的職缺而趨之若鶩，結果入境柬埔寨就被扣押護照限制行動，並要求交付2萬美金贖金，若家人沒有交付贖金就要騙其他台灣人到柬埔寨「抓交替」才能回國，1人抵3000美金、4000美金，只要騙5、6個人到柬埔寨，就可以脫身，目前他手上有2、3位個案，仍有國人尚無法從柬埔寨返回。

李宗翰說，雖然該業務掌管可能多數屬於移民署或勞動部，但地方政府勞工局仍有保護台南市民求職時避免受騙的責任，要求勞工局應針對暑期打工族群加強宣導並向求職網站等管道尋求保護機制。

勞工局長王鑫基表示，會把相關案例做為校園求職的活生生教材，廣為宣導，希望年輕學子不要受騙上當。

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