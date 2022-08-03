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    中元祭拜 民俗專家大推這供品：對無嗣孤魂最好

    進入農曆7月，各地展開中元祭拜，關廟麵是熱門的供品。（記者吳俊鋒攝）

    進入農曆7月，各地展開中元祭拜，關廟麵是熱門的供品。（記者吳俊鋒攝）

    2022/08/03 14:02

    〔記者吳俊鋒／台南報導〕農曆7月鬼門開，各地陸續中元祭拜，供品怎麼選，各有所好，民俗專家廖大乙則推薦知名的關廟麵，他強調，對於無嗣孤魂而言，每年才被佈施這1次，可以當作存糧的食物最好；另外，普度之後，也能捐贈給弱勢團體，有形、無形的都照顧到，堪稱「冥陽兩利」。

    台南關廟區農會推廣部主任黃國斌表示，隨著中元普度的日子接近，各界訂單陸續湧進，有的甚至在3個月前就先預購，工作人員忙著趕貨。

    黃國斌提到，純日曬為主的關廟麵，與鳳梨、竹筍等並列地方產業三寶，1年4季中，確實以農曆7月的生意最好，業績比平常增加2成，是中元祭拜的熱門供品。

    知名的長安製麵廠，為順利供應客戶訂單，近來也是生產線全開，不斷趕製，單日出貨多達3公噸，業者陳興隆指出，比起平常時候，農曆7月的銷量增加2成。

    廖大乙說，祭拜好兄弟、好姊妹，山珍海味確實不錯，但對於無嗣孤魂，每年才「放封」這麼1次，難得接受各界的普度，總要帶些供品回去當存糧，可以久放的關廟麵，相當適宜。

    廖大乙指出，關廟麵在形意上，本來就代表長長久久，非常吉利，做生意的，也象徵事業興旺，普度時，無嗣孤魂可以備糧，之後，也能捐給弱勢食用，對祭拜者而言，積財又積德。

    進入農曆7月，各地展開中元祭拜，關廟麵是熱門的供品。（記者吳俊鋒攝）

    進入農曆7月，各地展開中元祭拜，關廟麵是熱門的供品。（記者吳俊鋒攝）

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