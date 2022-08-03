台灣文旦銷中只剩138公噸 台南麻豆文旦再過1週採收

台南文旦今年僅稍減產5%，跟往年產量相當。（記者楊金城攝）

2022/08/03 13:13

〔記者楊金城／台南報導〕台灣文旦外銷中國到2021年只剩138公噸，主要產地麻豆文旦預計8月10日起陸續採收，盛收期約在8月20日，距離中秋節（國曆9月10日）的銷售期還有3週。

台南文旦種植面積超過1000公頃，主要產地在麻豆、下營區，麻豆文旦就有800多公頃。

台南市農業局說，台灣文旦去年外銷數量7047公噸，外銷日本占了4817公噸，香港1930公噸，外銷中國只剩138公噸，台南文旦以內銷為主，外銷日本為大宗。

麻豆文旦更是遠近馳名，台南市農業局正舉辦台南文旦大賽，提升文旦品質，入選文旦大賽複賽的麻豆柚農李明彥今天（3日）說，麻豆文旦目前成熟度已有7成以上，部分柚園預計8月10日到15日陸續採收，盛收期預估在8月20日，今年因氣候適合文旦，文旦品質不錯。

王姓柚農說，麻豆文旦一般在節氣「白露」（今年在9月7日）前10天到15日採收，因只距離中秋節（9月10日）3天，麻豆文旦約在8月中旬後即可陸續採收，拉長銷售期。

台南文旦在5月實勘著果率後，今年僅稍減產5%，跟往年產量相當，往年麻豆文旦中級品平均價格約1台斤70元，今年大果加工果收購、外銷輔導計畫都會執行，穩定果價。

台南市農業局正舉辦台南文旦大賽，提升文旦品質。（記者楊金城攝）

入選台南文旦大賽複賽的麻豆柚農李明彥稱讚今年文旦品質不錯。（記者楊金城攝）

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