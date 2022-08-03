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    太臭了！台南善化民眾夜夜睡不著 追兩個月終於揪出禍首

    善化區胡厝里民眾近來多次陳情，夜間異味臭到睡不著，南市環保局歷經2個多月稽查，終於揪出禍首原來是一家養豬場。（圖由南市環保局提供）

    善化區胡厝里民眾近來多次陳情，夜間異味臭到睡不著，南市環保局歷經2個多月稽查，終於揪出禍首原來是一家養豬場。（圖由南市環保局提供）

    2022/08/03 10:32

    〔記者蔡文居／台南報導〕台南市善化區胡厝里民眾近來多次陳情，夜間異味臭到睡不著。南市環保局前後稽查周遭11家養豬場，最後鎖定李姓業者經營的畜牧場進行異味採樣，經「異味污染物官能測定室」人員專業聞臭分析，異味濃度超標6倍，將依空氣污染防制法處10萬元以上500萬元以下罰鍰並限期於3個月改善完成。

    南市環保局表示，要揪出異味污染源並不容易，以善化區的豬場異味嚴重個案來說，環保局人員從接獲陳情到組聯合稽查小組逐一稽查、蒐證到篩選出可疑的養豬場，過程耗時2個月以上。

    異味超標的養豬場，為一傳統養豬場，飼養頭數約400到500頭。環保局稽查時發現，業者在豬舍外雖有除臭設施，但並未正常運作。另外，豬舍旁水溝內也有明顯的豬糞尿廢水堆積，而將其鎖定為異味污染源可疑對象。經採樣聞臭後，確認異味嚴重超標。

    環保局長謝世傑說，現在民眾重視生活品質，南市畜牧場眾多，呼籲畜牧業者依規定善盡空氣污染防制的責任，與政府共同創造良好生活環境。環保局除受理民眾陳情、組跨科室聯合稽查採樣分析，也在陳情熱區畜牧場周遭建置300顆空氣品質微型測器，運用科學儀器強化異味監控。民眾如發現異味等污染情事，可向環保局檢舉。

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