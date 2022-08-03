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    疫情緩出遊夯 南市文化局各售票景點7月「賣座」冠軍統計出爐

    深受親子歡迎的左鎮化石園區，是7月份南市文化局各售票景點中的「人氣王」。（南市文化局提供）

    深受親子歡迎的左鎮化石園區，是7月份南市文化局各售票景點中的「人氣王」。（南市文化局提供）

    2022/08/03 09:54

    〔記者吳俊鋒／台南報導〕國內疫情趨緩，又適逢暑假，民眾出遊意願高，各地觀光熱潮再現，台南市政府文化局統計所營運的售票景點7月份進場人數，深受親子歡迎的左鎮化石園區，比下了水道、赤崁樓、安平古堡、億載金城等知名古蹟，拿下賣座冠軍。

    市政府文化局長葉澤山表示，所轄的各售票景點，包含安平古堡、安平樹屋、億載金城、赤崁樓、水交社、水道博物館，以及左鎮化石園區等，目前的人潮回流狀況，多已來到疫情之前的8成左右，可望再持續進步。

    葉澤山說，根據統計，左鎮化石園區7月份進場民眾近3.2萬人次，在各售票景點中，排名第1，他分析，該處斥資4.3億元打造，是本土考古典藏最多的化石現址博物館，開幕至今深受歡迎，成為台南新興的熱門景點，相關設施精心規劃、設計，很適合親子同遊，加上正值暑假，帶動票房。

    雖然這2年國內遭逢疫情，但是化石園區仍持續推陳出新，讓人潮回流的速度比其他景點更快，有遊客就直言，現場設施一直「玩不膩」，再訪意願自然提升，因此只要有空，就會帶著小朋友前來。

    現場除了受歡迎的「超時空化石學園」、沉浸式「鯨劇場」等各項互動性的主題規劃之外，7月份也有「蟲新視界」特展，並推出超值的家庭套票，迴響熱烈，成為暑期「人氣王」。

    除了一般民眾之外，近來網紅也都主動造訪化石園區，包含知名部落客「林叨囝仔」與「菜苔苔與菜生生」等陸續前往參觀，館方認為這確實有帶來宣傳效應。

    深受親子歡迎的左鎮化石園區，是7月份南市文化局各售票景點中的「人氣王」。（南市文化局提供）

    深受親子歡迎的左鎮化石園區，是7月份南市文化局各售票景點中的「人氣王」。（南市文化局提供）

    深受親子歡迎的左鎮化石園區，是7月份南市文化局各售票景點中的「人氣王」。（南市文化局提供）

    深受親子歡迎的左鎮化石園區，是7月份南市文化局各售票景點中的「人氣王」。（南市文化局提供）

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