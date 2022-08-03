南市公告石斑魚調節補助 降低中國暫停進口衝擊

南市今日公告石斑魚調節補助措施，將補助合格水產加工業者保價收購或漁民每公斤30元。（南市農業局提供）

2022/08/03 09:14

〔記者王涵平／台南報導〕南市今日公告石斑魚調節補助措施，將補助合格水產加工業者保價收購或漁民每公斤30元，增加石斑魚銷售管道、保價維持市場行情，降低中國暫停進口的衝擊。

南市農業局表示，受到中國宣布暫停台灣石斑魚輸入的影響，國內石斑魚市場價格下滑，而台南地區產業型態雖然以養殖石斑魚苗為主，直接衝擊較小，但透過調節下游成魚產銷措施，可以整體改善石斑魚產銷鏈。

農業局指出，台南是台灣水產養殖重鎮，其中石斑類養殖面積約為510公頃（養殖魚苗約460公頃），約佔全台25%，為維護石斑漁民權益，漁業署已擬定石斑魚苗外銷獎勵措施，將媒合貿易商協助魚苗外銷。

農業局表示，即日起至11月30日，針對龍膽石斑、龍虎班及青斑等魚種，只要合格水產加工業者對台南當地養殖漁民依現有市場行情保價收購或由漁民自行銷售，市府將依實際交易量補助每公斤30元之 （二選一）。

農業局表示，調節措施為確保申請補助對象為台南本地漁貨，第一階段須先請領有台南市政府核發合法養殖登記證且於2021年或2022年放養量申查報有養殖石斑魚之漁民，在8月底前到魚塭所在地之區公所登記，經區公所確認有養殖事實後，就可在11月30日前向南縣區漁會或南市區漁會申請調節補助。

南市今日公告石斑魚調節補助措施，將補助合格水產加工業者保價收購或漁民每公斤30元。（南市農業局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法