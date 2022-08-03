裴洛西無懼中國恫嚇訪台 Kolas Yotaka：歡迎來到無懼之國

民進黨花蓮縣長參選人Kolas Yotaka接受CNN專訪時說，台灣人並不孤單，我們也有能力為盟友堅守在島鏈前線。中國，不只是台灣或美國的問題，而是全世界都得面對的問題，任何國家都不應該恐懼另一個蠻橫專制的強權。（資料照）

2022/08/03 09:07

〔記者王錦義／花蓮報導〕美國國會眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）攜國會訪問團抵達台灣，前總統府發言人、民進黨花蓮縣長參選人Kolas Yotaka接受CNN專訪時說，「我們不求戰，但也針對最糟的情況做好萬全準備。台灣人並不孤單，我們也有能力為盟友堅守在島鏈前線。中國，不只是台灣或美國的問題，而是全世界都得面對的問題，任何國家都不應該恐懼另一個蠻橫專制的強權。」

Kolas Yotaka說，昨晚很多人跟她一樣都徹夜未眠，在全世界過去幾天的臆測，與中國的文攻武嚇後，美國眾議院長裴洛西女士順利降落台北松山機場，她誠摯的歡迎裴洛西女士的來訪，全台灣人民也都很開心在紛紛擾擾中，最後能平安抵達，中華民國台灣是主權獨立的國家，任何國家都無權干涉裴洛西女士的行動與言論自由。

「我們熱愛和平，但我們沒有把自身的安全依賴寄託在其他人身上」，Kolas Yotaka 強調說，這次裴洛西女士專機經由台灣東岸飛行，東岸有重要的軍事基地，美軍與我們國軍一路守護她的飛航安全，除了謝謝裴洛西女士的遠道而來，也謝謝讓一切平安圓滿的國軍弟兄，以及無懼強權的國人。「德不孤，必有鄰，台灣與其它國家一同守護島鏈的安全」，台灣與堅強的盟友們寫下新的歷史。

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