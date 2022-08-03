向裴洛西致敬 南市長參選人商毓芳：堅守民主

台南市長參選人商毓芳與「台灣總統」編劇蔣耀賢，夫妻倆志同道合倡議台灣民主之路。（記者洪瑞琴攝）

2022/08/03 08:56

〔記者洪瑞琴／台南報導〕美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）扺達台灣訪問，她不顧中共文攻武嚇，堅定以行動表達對台灣民主的支持，台南市長參選人、「台灣總統」電影製片人商毓芳表達由衷的敬意。

商毓芳表示，裴洛西在1991年眾議員任內，在天安門廣場展開聲援中國民主烈士的布條，讓人由衷欽佩，在往後全世界資本主義將中國作為廉價世界工廠，致使中共極權專制背離社會主義理想，走到至今成為嚴重威脅世界民主的國家，進而對台灣無所不用其極的文攻武嚇，當世界焦點因為國際情勢而聚焦台灣，我們要記得，「不是所有人在威權時代都選擇服從，所以台灣成才能就今天的民主社會」。

商毓芳自2018年即開始籌拍「台灣總統Taiwan President」電影，這部電影講述一個主張「新國家、新憲法」的無黨籍總統候選人最後成為2024年台灣總統，台灣人自己選出來的人，就是台灣總統。這部電影今年4月完成，現在正在參加國際影展。

早在宣佈參選台南市長之前，製作團隊決定籌拍「台灣總統」3部曲，即將開拍的第2部曲《2:28》，就是要向為台灣民主犧牲的烈士致敬，法國導演Stefan LIbiot在30年前和大導演奇斯勞斯基合作著名的藍、白、紅三部曲，他覺得能在台灣完成「台灣總統三部曲」是畢生的願望。

商毓芳表示，除了向堅定支持台灣的裴洛西與美國友人致敬，也同時想要提醒台灣同胞和世界友人，不要忘了「獻給台灣民主事業犧牲的烈士」，最重要的是，不可以忘記台灣的民主道路是如何走過來，台灣需要的是人民民主，在中美二強對峙之間，我們要用民主堅定在站在自己的土地上。

電影「台灣總統」第2部曲《2:28》即將開拍，法國導演Stefan LIbiot（右）參與電影拍攝工作。（商毓芳提供）

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