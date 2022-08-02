橄欖球》台南六信高中全國制霸 橄欖球隊獲U18亞青選代表權

台南市六信高中橄欖球隊發揮拚鬥精神，勇奪今年U18亞洲青年7人制橄欖球錦標賽台灣代表權。（台南市體育局提供）

2022/08/02 23:05

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市六信高中參加中華民國橄欖球協會舉辦的潛力選手暨亞青代表隊選手選拔賽，拿下冠軍全國制霸，再現六信王朝！

在1日的決賽中，六信以24比21力克新北市竹圍高中，勇奪今年U18亞洲青年7人制橄欖球錦標賽台灣代表權。其實過去球隊曾面臨解散，但在教練郭山本、陳奕仁及江信弘各司其職下，創隊精神領袖洪清熙老師，更是長年陪伴球隊，以及後來在校友及義大醫院院長杜元坤的支持贊助下，重振旗鼓，締造佳績。

對於選手、教練與歷屆校友力挺，台南市長黃偉哲及南市體育局長陳良乾今天表達感謝，並期許球隊11月前往尼泊爾，與世界各國競技，展現我國橄欖球堅強實力。

黃偉哲表示，六信高中橄欖球隊在全國各大型賽事為常勝軍，今年初獲得全國7人制橄欖球錦標賽亞軍，U18潛力選手暨亞青代表隊選手選拔賽更奪下冠軍，突顯六信努力推動橄欖球競技運動。

出自六信高中橄欖球隊的首任南市體育局陳良乾表示，六信高中以招收台南子弟為目標，更與鄰近大成國中、後甲國中及安南國中保持密切互動，期許透過平日共同訓練，，持續紮根橄欖球運動，抱持永不放棄精神，才能與國內橄欖球強勁隊伍相互抗衡，過關斬將，奪下冠軍頭銜，他以身為六信高中橄欖球隊隊員為榮。

台南市橄欖球隊具有優良傳統，主力選手多數出自六信培育，六信校友曾在1976至1991年間代表南市參加區運會獲得16連霸，去（2021）年全國運動會僅獲得第5名，今年體育局配合球隊重整聘請日籍體能教練協助訓練，期盼2023年全國運動會，再譜歷史新頁。

台南市六信高中橄欖球隊獲U18亞青選代表權，球員跳躍歡呼。（台南市體育局提供）

台南市六信高中橄欖球隊獲U18亞青選代表權，球員欣喜若狂抱在一起歡呼。（台南市體育局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法