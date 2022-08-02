為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺南市

    台南校園共融遊戲場 8國小友善校園先行

    台南市東區復興國小共融遊戲場以天文科學為主題打造夢想天地。（台南市府提供）

    台南市東區復興國小共融遊戲場以天文科學為主題打造夢想天地。（台南市府提供）

    2022/08/02 22:23

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南校園陸續建置共融特色遊戲場，共規劃8所友善校園，除永康國小因為教育部補助工程款尚未到位外，其餘7校預計今年底前全部完工。

    台南市長黃偉哲表示，配合中央期程，台南甚至提早完成遊具的更換，加入共融式精神的遊具設置，確保使用者安全，希望未來達成讓所有小朋友都能一起玩的目標，同時兼顧身心障礙學童權益。

    台南市自2019年開啟校園兒童戲場改善工程，陸續建置多校特色遊戲場，並以身心障礙班級學校及區域發展等因素優先評估，擇定8所學校建共融遊戲場，分別是東區德高國小、東區復興國小、新營區新進國小、中西區協進國小、安南區安慶國小、善化區大成國小、永康區大成國小及永康區永康國小，其中永康國小因為教育部尚未補助工程款，其他學校在今年底前全部完成。

    台南市教育局表示，共融遊戲場的設計精神，符應聯合國《兒童權利公約》及《身心障礙者權利公約》規定，確認兒童享有休息及休閒之權利，促進兒童充分參加文化與藝術生活之權利，並確保身心障礙兒童在參與玩耍、體育、休閒娛樂的平等機會。

    此外，台南市2019年度編列市預算及爭取教育部補助，共完成47座創意校園兒童遊戲場；2020年度更在市府及在地立委共同協力爭取下，獲中央補助經費，結合南市自籌經費進行203所公立國小及幼兒園遊戲場改善，經費合計2億0630萬元。

    台南市東區德高國小共融遊戲場，小朋友快樂玩。（台南市府提供）

    台南市東區德高國小共融遊戲場，小朋友快樂玩。（台南市府提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    屏東一鄉鎮一遊戲場 內埔客家「尖炮城」共融公園動工
    2022/07/25 16:21

    屏東一鄉鎮一遊戲場 內埔客家「尖炮城」共融公園動工
    端午連假親子消暑好去處 北市玉成公園開放戲水設施
    2022/05/29 19:10

    端午連假親子消暑好去處 北市玉成公園開放戲水設施

    富蘭克林：股利+債息雙收益 投資攻守兼備
    高雄今年將再添33處共融式公園 亞灣區首座7月完工
    2022/05/04 08:51

    高雄今年將再添33處共融式公園 亞灣區首座7月完工
    高雄凹子底鳥巢遊戲場開幕 陳其邁：今年拚建30座共融遊戲場
    2022/01/17 12:12

    高雄凹子底鳥巢遊戲場開幕 陳其邁：今年拚建30座共融遊戲場

    國泰青年節3X3籃球賽 提供學子築夢舞台
    公園新設施不友善小小孩 苗栗縣府：「極限叢林」主題
    2022/01/05 18:09

    公園新設施不友善小小孩 苗栗縣府：「極限叢林」主題
    臺南市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播