台南校園共融遊戲場 8國小友善校園先行

台南市東區復興國小共融遊戲場以天文科學為主題打造夢想天地。（台南市府提供）

2022/08/02 22:23

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南校園陸續建置共融特色遊戲場，共規劃8所友善校園，除永康國小因為教育部補助工程款尚未到位外，其餘7校預計今年底前全部完工。

台南市長黃偉哲表示，配合中央期程，台南甚至提早完成遊具的更換，加入共融式精神的遊具設置，確保使用者安全，希望未來達成讓所有小朋友都能一起玩的目標，同時兼顧身心障礙學童權益。

台南市自2019年開啟校園兒童戲場改善工程，陸續建置多校特色遊戲場，並以身心障礙班級學校及區域發展等因素優先評估，擇定8所學校建共融遊戲場，分別是東區德高國小、東區復興國小、新營區新進國小、中西區協進國小、安南區安慶國小、善化區大成國小、永康區大成國小及永康區永康國小，其中永康國小因為教育部尚未補助工程款，其他學校在今年底前全部完成。

台南市教育局表示，共融遊戲場的設計精神，符應聯合國《兒童權利公約》及《身心障礙者權利公約》規定，確認兒童享有休息及休閒之權利，促進兒童充分參加文化與藝術生活之權利，並確保身心障礙兒童在參與玩耍、體育、休閒娛樂的平等機會。

此外，台南市2019年度編列市預算及爭取教育部補助，共完成47座創意校園兒童遊戲場；2020年度更在市府及在地立委共同協力爭取下，獲中央補助經費，結合南市自籌經費進行203所公立國小及幼兒園遊戲場改善，經費合計2億0630萬元。

台南市東區德高國小共融遊戲場，小朋友快樂玩。（台南市府提供）

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