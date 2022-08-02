想連休10天被拒 警員嗆分局長官「逼人去死喔」？

洪姓勤務中心警員，想請10天假多陪家人幾天，但因為警力問題遭拒絕，雖然分局同意他休幾天假，但洪員堅持要休10天，並在群組向長官嗆聲。（資料照，記者王捷攝）

2022/08/02 22:04

〔記者王捷／台南報導〕台南市警某分局勤務指揮中心洪姓警員常請長假，惹怒代班同事，這次他一次要休10天假，同事不同意換假，他自稱要去看心理諮商，要求主管讓他放假，最後直接在LINE群組嗆聲，不給他休假是長官逼人去死？分局回應，洪員家庭沒有困難，但老家在東部，自稱是為了陪家人、妻子久一點才想休10天假，目前正安撫他的情緒，並通知家屬與洪員溝通，如果在單位感到不適，將視情況調整。

據了解，警專29期的洪員畢業後在北部服務，曾追緝毒品有功，為妻子調回台南，他的頭腦相當好，會注意較冷門的法規，因此有同事稱他「行動小法規」，他回台南外勤時也曾在逮捕罪犯時受傷，後來不曉得為什麼開始頻繁請假，有時是為了回東部看父母、有時則是身體不舒服，但當時警所的警力較為充足，所長也不想傷所內和氣，盡量滿足他的需求。

後來，洪員調任績效壓力較小的勤務中心，這是許多外勤警員口中的「涼缺」，平常工作內容大多是以無線電通報110報案，請線上警力到現場排除事故，但是分局指出，他到內勤請假的頻率提高，雖然這是警員的權益，但是如果一人請假，就必須請其他同事代班，這也會影響其他同事休假的權益，加上勤務中心警力較外勤單位少，主官多次與他協調，但是洪員認為如果勤務中心警力不足，主官要想辦法找人貼班，不該犧牲他的權益。

警分局為此找洪員協調幾次，同意他放幾天假，但是10天真的太長，如果在警所或是其他內勤單位，少一名警員可能還能繼續運作，但是勤務中心雖然工作簡單，卻是整個分局的頭腦，每位警員都很重要，尤其主管與無線電技術人員，每年最多要貼班80天，好讓警員休假，拜託洪員能否體諒顧全大局，但是洪員堅持要休10天。

警分局有次在群組宣傳心理諮商資訊時，洪員突然爆發，宣導、呼救、翻臉都沒用，是要逼人去死，這引起警方高度重視，並指出目前分局還在與洪員溝通，緩和他的情緒，他的操守、值勤都很正常，如果洪員認為現在的工作環境不友善，分局也會視情況調整。

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