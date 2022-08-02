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    體味太濃！超商店員報案 女子情緒失控：社會都不接受我

    何姓女子因為多日沒洗澡、吃飯，到超商討東西吃，但是店員受不了她的體味，向警方報愛。（民眾提供）

    何姓女子因為多日沒洗澡、吃飯，到超商討東西吃，但是店員受不了她的體味，向警方報愛。（民眾提供）

    2022/08/02 21:54

    〔記者王捷／台南報導〕40多歲的何姓女子有多次吸毒紀錄，到超商纏著店員說肚子餓、要店員請吃飯，被店員拒絕後又開始騷擾客人，但是何女似乎多天沒有洗澡，身上體味濃厚，店員忍不住臭味向警方報案，指稱她的味道影響其他消費者，這時她突然情緒失控向警方怒喊：「社會都不接受我！」還有攻擊他人的舉動，後警方帶回，最後強制送醫。

    據了解，何女因毒品案剛服刑結束，但是出來後她無家可歸，只好四處流浪，她多天沒有洗澡、也沒有東西吃，才會到超商騷擾店員乞食，但今天早上一陣大雨，何女的衣服濕了又乾，混合多日體味，讓店員連戴著口罩都聞得到，請她離開，她只不斷重複要店員請她吃飯，被拒絕之後又開始騷擾其他客人，最後店家只好報案。

    店家向警方報稱，何女時在太臭又不離開超商，得知店家報案，何女情緒突然失控，推倒路人的機車，又朝一些消費者的方向丟石頭，讓許多顧客覺得恐慌，警方抵達時發現她的舉動明顯有異，她自稱無家可歸，社會也不接受她，警方將她帶回派出所，在查明身分後，考慮她有自傷、傷人的風險，所以通報相關單位將她強制送醫。

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