獨家》「神鬼業務」靠Jimny詐百萬 手機丟派出所前神隱

車訊youtuber網猴說，Jimny會這麼熱門，是因為外型、性能與訂價搭上疫情時代，民眾熱愛戶外運動的風潮。（網猴提供）

2022/08/02 20:10

〔記者王捷／台南報導〕Suzuki在2019年發表新款小型越野車Jimny，外觀方正，性能與訂價獲得消費者青睞引起全球性熱銷，訂單一排就是兩、三年起跳，一名經銷商「神鬼業務」夏姓男子就靠這熱門車款訂單四處騙訂金，傳言吞了上百萬，最後把手機丟在派出所前宣告消失，有債主登門向經銷商討錢，經銷商聲稱已向調查局報案，就怕類似情況再發生。

Jimny發售以後十分搶手，除了交車遙遙無期，連顏色都很難指定，甚至創下二手車比新車還貴的奇蹟，今年7月起，有車友指控，夏男聲稱有管道能快速交車，還能指定顏色，但收了訂金5萬元就消失，許多車友都上當，經過警方了解，陸續有接到相關的詐欺案，夏男並非第一次這麼做，早在去年，台南警方就接獲夏男用同樣的手法騙取訂金，被害人直到交車當天才發現被騙。

這是Suzuki經銷商4年來第二次出現類似狀況，車訊youtuber「網猴」說，這種詐騙手法已很少見，可能是利用熱門的Jimny當作幌子來詐騙，該車會這麼熱門，是因為發售日期搭上疫情時代，民眾熱愛戶外運動的風潮，以類似的外型、性能車款都要300萬左右，但是Jimny訂價卻在80萬左右，因此獲得全球性的銷售成績，因此傳說有些中古車行會跟業務私下配合，大量訂購Jimny以高於訂價的價格賣出，業務也能賺取回扣。

據了解，涉嫌詐欺的夏男也跟中古車行有接洽，但疑似也是收了訂金之後消失，經銷商表示，會檢討這件事，同時也向台南市調站報案；但是，依據警方通報紀錄，夏男在上個月23日就被通報失蹤，警方用手機定位，卻發現夏男把手機丟在派出所附近，而車牌辨識系統則顯示，他最後開車上了國道從此匿蹤，台南市調處正在尋找是否還有其他人受害。

youtuber「網猴」說，目前這種用訂單來騙錢的手法較少見，但是現在因為疫關係，許多進口車都要等很長一段時間才能交車，呼籲消費者在付訂金時應該注意戶名，要把訂金匯給經銷商不要匯給業務，對自己比較有保障。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法