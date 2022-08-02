裴洛西訪台》台南台商請吃「民主魚粥」迎賓 上百碗搶光光

美國眾議院議長裴洛西訪台，台南仁德蔡姓台商與民進黨市議員郭鴻儀合作推出「民主魚粥」活動。（記者吳俊鋒攝）

2022/08/02 20:18

〔記者吳俊鋒／台南報導〕美國眾議院議長裴洛西冒著中國打壓、威脅的危險，今晚搭乘專機抵台，展開包含晉見總統蔡英文等拜會行程，力挺台灣的立場，讓國人振奮；台南仁德區的蔡姓台商，看不慣中國又沒品地報復台灣，禁止台灣食品進口，隨即贊助經費，與民進黨市議員郭鴻儀合作，端出上百碗「民主魚粥」宴請鄉親，行動支持本土的農漁產品，以特色美食歡迎貴賓到訪，民眾領取時，也不約而同地感動大喊「台灣加油」，猶如另類的通關密語。

台南知名的阿菊魚皮行動攤車今天開進郭鴻儀服務處前，舉辦「民主魚粥」活動，下午5點半開始，在鴻儀幸福工作坊前登場，5點開始發號碼牌，將提供111碗，免費與鄉親們分享。

郭鴻儀表示，裴洛西議長訪台消息披露後，中國海關總署昨深夜突宣布暫停台灣逾百家食品進口，並考慮進一步限制台灣農漁產品，仁德區在地的蔡姓台商，決定聲援台灣農漁業，並促進民生經濟，全額贊助這次的活動。

阿菊魚皮林姓老闆每週二晚間固定到服務處前擺攤，蔡姓台商邀請他到場掌廚，並向郭鴻儀借用空間，共同促成這次的活動，力挺裴洛西訪台。

民主魚粥深受歡迎，約1個鐘頭，上百碗民主魚粥就已經分送完畢，民眾領取之前都大喊「台灣加油」。

美國眾議院議長裴洛西訪台，台南仁德蔡姓台商與民進黨市議員郭鴻儀合作推出「民主魚粥」活動。（記者吳俊鋒攝）

美國眾議院議長裴洛西訪台，台南仁德蔡姓台商與民進黨市議員郭鴻儀合作推出「民主魚粥」活動。（記者吳俊鋒攝）

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