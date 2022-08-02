為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺南市

    裴洛西訪台》台南台商請吃「民主魚粥」迎賓 上百碗搶光光

    美國眾議院議長裴洛西訪台，台南仁德蔡姓台商與民進黨市議員郭鴻儀合作推出「民主魚粥」活動。（記者吳俊鋒攝）

    美國眾議院議長裴洛西訪台，台南仁德蔡姓台商與民進黨市議員郭鴻儀合作推出「民主魚粥」活動。（記者吳俊鋒攝）

    2022/08/02 20:18

    〔記者吳俊鋒／台南報導〕美國眾議院議長裴洛西冒著中國打壓、威脅的危險，今晚搭乘專機抵台，展開包含晉見總統蔡英文等拜會行程，力挺台灣的立場，讓國人振奮；台南仁德區的蔡姓台商，看不慣中國又沒品地報復台灣，禁止台灣食品進口，隨即贊助經費，與民進黨市議員郭鴻儀合作，端出上百碗「民主魚粥」宴請鄉親，行動支持本土的農漁產品，以特色美食歡迎貴賓到訪，民眾領取時，也不約而同地感動大喊「台灣加油」，猶如另類的通關密語。

    台南知名的阿菊魚皮行動攤車今天開進郭鴻儀服務處前，舉辦「民主魚粥」活動，下午5點半開始，在鴻儀幸福工作坊前登場，5點開始發號碼牌，將提供111碗，免費與鄉親們分享。

    郭鴻儀表示，裴洛西議長訪台消息披露後，中國海關總署昨深夜突宣布暫停台灣逾百家食品進口，並考慮進一步限制台灣農漁產品，仁德區在地的蔡姓台商，決定聲援台灣農漁業，並促進民生經濟，全額贊助這次的活動。

    阿菊魚皮林姓老闆每週二晚間固定到服務處前擺攤，蔡姓台商邀請他到場掌廚，並向郭鴻儀借用空間，共同促成這次的活動，力挺裴洛西訪台。

    民主魚粥深受歡迎，約1個鐘頭，上百碗民主魚粥就已經分送完畢，民眾領取之前都大喊「台灣加油」。

    美國眾議院議長裴洛西訪台，台南仁德蔡姓台商與民進黨市議員郭鴻儀合作推出「民主魚粥」活動。（記者吳俊鋒攝）

    美國眾議院議長裴洛西訪台，台南仁德蔡姓台商與民進黨市議員郭鴻儀合作推出「民主魚粥」活動。（記者吳俊鋒攝）

    美國眾議院議長裴洛西訪台，台南仁德蔡姓台商與民進黨市議員郭鴻儀合作推出「民主魚粥」活動。（記者吳俊鋒攝）

    美國眾議院議長裴洛西訪台，台南仁德蔡姓台商與民進黨市議員郭鴻儀合作推出「民主魚粥」活動。（記者吳俊鋒攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    裴洛西訪台》獨派聯合歡迎 基進黨主席：裴洛西用行動打臉中國
    2022/08/02 20:16

    裴洛西訪台》獨派聯合歡迎 基進黨主席：裴洛西用行動打臉中國
    裴洛西訪台》民進黨中市議會黨團訂百杯珍奶迎賓
    2022/08/02 20:14

    裴洛西訪台》民進黨中市議會黨團訂百杯珍奶迎賓

    女星體重達人生巔峰 險丟主持棒
    轉向了！裴洛西專機疑「繞路」避開南海 已飛越印尼往北
    2022/08/02 19:21

    轉向了！裴洛西專機疑「繞路」避開南海 已飛越印尼往北
    胡，怎麼說》裴洛西訪台灣 ─ 國際轟動，中國氣炸，台灣冷靜、熱忱交相！
    2022/08/02 18:01

    胡，怎麼說》裴洛西訪台灣 ─ 國際轟動，中國氣炸，台灣冷靜、熱忱交相！

    國泰青年節3X3籃球賽 提供學子築夢舞台
    裴洛西今晚抵台 中國外交部提5點聲明嗆美「負全責」
    2022/08/02 17:41

    裴洛西今晚抵台 中國外交部提5點聲明嗆美「負全責」
    傳裴洛西明將訪景美人權園區 文化部4字回應
    2022/08/02 16:04

    傳裴洛西明將訪景美人權園區 文化部4字回應
    臺南市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播