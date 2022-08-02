10年未完工？台南藍營質疑亞太棒球中心 綠議員猛轟亂批評

「第6屆U-12世界盃棒球錦標賽」29日在台南亞太國際棒球訓練中心開戰，台南市長黃偉哲（中）與球迷觀眾合影。（台南市政府提供）

2022/08/02 21:32

〔記者王姝琇／台南報導〕新竹棒球場話題延燒，台南市議會國民黨團批評亞太棒球訓練中心10年未完工，進度只完成 3至4成。民進黨團發言人呂維胤指出，國民黨為蹭新竹球場熱度，胡亂批評，第1期球場已在2019、2022年進行世界盃少棒錦標賽，真的關心棒球的民代應該會知道！希望國民黨能夠做好功課、以事實為基礎進行問政。

呂維胤指出，亞太國際棒球訓練中心分為2期，第1期為少棒主、副球場，第2期為成棒主、副球場、室內外投打練習場及內野練習場；而其中第1期的工程少棒主、副球場已於2019年7月20日啟用，是台灣唯一通過WBSC認可的少棒球場，並辦理完成2019 WBSC 世界少棒錦標賽，現在也正在進行2022的賽程，真正關心棒球的民代應該會知道。

而第2期工程，成棒2座內野練習場已於2021年6月完成，亦是台灣首座鄰接棒球比賽場的內野練習場，成棒副球場目前施作1樓基礎工程中，預計今年12月底完工，成棒主球場設置2萬5千名觀眾席，將成為全台最多席位棒球場，預計明年12月底完工。呂維胤總結表示，真正關心棒球，要為基層棒球加油，不要連興建球場的進度都不知道。

南市議員蔡筱薇也表示，樂見國民黨團關心台南的重大公共工程，畢竟選舉要到了，出來開記者會搏版面是在所難免，但是利用潑髒水的方法，那可能就不太好了。拿國球來操作政治鬥爭，建議國民黨做完功課在上台報告，不然恐貽笑大方。

「第六屆U-12世界盃棒球錦標賽」目前正在台南亞太國際棒球訓練中心少棒球場舉行，台南市長黃偉哲7月28日曾實地視察場地設施。（資料照）

台南亞太國際棒球訓練中心少棒球場2019年已啟用，並舉辦多場賽事獲好評！（呂維胤提供）

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