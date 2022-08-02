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    零路殺！ 台江處明年攜手鹿耳門聖母廟擴大護蟹

    台江處、濕盟、護蟹志工及保七第七大隊共同進行護蟹交管工作。（台江處提供）

    台江處、濕盟、護蟹志工及保七第七大隊共同進行護蟹交管工作。（台江處提供）

    2022/08/02 18:59

    〔記者王姝琇／台南報導〕7、8月是陸蟹降海釋幼高峰期，台江國家公園管理處（簡稱台江處）甫完成第2梯次護蟹任務，期間「零」陸蟹路殺情形發生。台江處表示，第3梯次護蟹交管將於8月13至15日辦理；明年為擴大護蟹保育推廣工作，將結合正統鹿耳門聖母廟，透過舉辦馬拉松活動，共同宣導陸蟹生態及保育工作的重要性。

    台江處辦理陸蟹公民科學家參與計畫守護陸蟹，第2梯次（7月30日至8月1日）護蟹交管工作順利完成，交管期間無陸蟹遭路殺情形發生，包含兇狠圓軸蟹、紫地蟹、凹足陸寄居蟹、短腕陸寄居蟹等，均順利完成降海釋幼。

    台江處表示，7月30日適逢鹿耳門聖母廟與府城國際超級馬拉松協會舉辦馬拉松賽，路線行經護蟹交管路段，在主辦單位協助下，跑者於交管起始時間晚間6點半前順利通過該區域，讓陸蟹媽媽得以安心降海釋幼，跑者與陸蟹雙贏！明年為擴大護蟹保育推廣工作，將與鹿耳門聖母廟合作，透過馬拉松活動，共同宣導陸蟹生態及保育工作的重要性。

    提醒民眾，接下來第3梯次護蟹交通管制將於8月13至15日晚間6點半至9點半辦理，交管區域為青草崙堤防防汛道路自「與城西街三段1105巷（水多多樂園前道路）交會處」至「青草崙海巡哨所」之間長度約2公里路段，期間除必要之公務、災害防救及特殊情形外，禁止任何機動車輛進入管制區，如確實必要通過該路段，則可走替代道路通行。

    護蟹交管期間同步進行陸蟹監測調查。（台江處提供）

    護蟹交管期間同步進行陸蟹監測調查。（台江處提供）

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