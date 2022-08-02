吸上百組人探看 近南美館透天老宅535萬法拍賣出
〔記者王俊忠／台南報導〕行政執行署台南分署每月聯合拍賣日，於8月2日下午3點起在台南分署登場，不動產部分拍出備受各界矚目的台南市區友愛街透天老厝1棟（拍定價535萬2000元）、土地8筆、移送機關承受土地1筆；另動產拍出5輛汽車、3輛機車等，總拍賣價金得款1300萬3018元。
此次法拍會拍賣鄰近台南市孔廟園區與美術館的友愛街老宅，屋齡約60年的2層樓透天厝，3樓是增建，1樓及2樓面積各為31.01平方公尺，基地共有2筆地號、土地面積分別是28.3平方公尺及6.81平方公尺，合計35.11平方公尺。本次為第1次拍賣程序，拍賣底價為376萬元，7月下旬有帶看老宅服務，有上百組人士報名參觀，展現超熱買氣。
經行政執行官開標，共收到13張標單，陳姓民眾以出535萬2000元最高價，執行官宣布拍定賣出。
在動產部分，2015年BENZ C250 AMG、排氣量1991 CC，滯欠相關稅費罰鍰8萬9866元，在多組應買人激烈喊價後，以70萬元拍出；2015年BMW 320i、排氣量1997CC，滯欠相關稅費罰鍰1萬7410元，也是多組應買人一路追價，最後以73萬元拍定。
另外，為協助民眾儘速繳清欠款、回復正常生活，本日法拍會特別邀請1位以製作餅乾點心為業的義務人設攤販賣，所賣款項扣除必要成本後，將用於繳納欠款，增加國庫收入及協助民眾脫困，創造雙贏。
台南分署表示，為配合行政執行署123聯合拍賣日活動，會持續推出物超所值的拍賣物件，供民眾撿好康。相關拍賣訊息，請民眾密切注意台南分署官網及臉書。