吸上百組人探看 近南美館透天老宅535萬法拍賣出

近台南美術館的中西區友愛街巷內一棟屋齡六十年透天老宅進入法拍程序，七月下旬吸引上百組人士報名參觀。（行政執行署台南分署提供）

2022/08/02 19:49

〔記者王俊忠／台南報導〕行政執行署台南分署每月聯合拍賣日，於8月2日下午3點起在台南分署登場，不動產部分拍出備受各界矚目的台南市區友愛街透天老厝1棟（拍定價535萬2000元）、土地8筆、移送機關承受土地1筆；另動產拍出5輛汽車、3輛機車等，總拍賣價金得款1300萬3018元。

此次法拍會拍賣鄰近台南市孔廟園區與美術館的友愛街老宅，屋齡約60年的2層樓透天厝，3樓是增建，1樓及2樓面積各為31.01平方公尺，基地共有2筆地號、土地面積分別是28.3平方公尺及6.81平方公尺，合計35.11平方公尺。本次為第1次拍賣程序，拍賣底價為376萬元，7月下旬有帶看老宅服務，有上百組人士報名參觀，展現超熱買氣。

經行政執行官開標，共收到13張標單，陳姓民眾以出535萬2000元最高價，執行官宣布拍定賣出。

在動產部分，2015年BENZ C250 AMG、排氣量1991 CC，滯欠相關稅費罰鍰8萬9866元，在多組應買人激烈喊價後，以70萬元拍出；2015年BMW 320i、排氣量1997CC，滯欠相關稅費罰鍰1萬7410元，也是多組應買人一路追價，最後以73萬元拍定。

另外，為協助民眾儘速繳清欠款、回復正常生活，本日法拍會特別邀請1位以製作餅乾點心為業的義務人設攤販賣，所賣款項扣除必要成本後，將用於繳納欠款，增加國庫收入及協助民眾脫困，創造雙贏。

台南分署表示，為配合行政執行署123聯合拍賣日活動，會持續推出物超所值的拍賣物件，供民眾撿好康。相關拍賣訊息，請民眾密切注意台南分署官網及臉書。

近台南美術館的中西區友愛街巷內一棟屋齡六十年透天老宅進入法拍程序，八月二日以五三五萬二千元最高價拍出。（行政執行署台南分署提供）

近台南美術館的中西區友愛街巷內一棟屋齡六十年透天老宅進入法拍程序，七月下旬吸引上百組人士報名參觀。（行政執行署台南分署提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法