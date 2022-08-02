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    裴洛西將訪台 黃偉哲：中國威脅會讓國際不解、禁食品無法逼台就範

    對於美國眾議院議長裴洛西今晚將扺台訪問，台南市長黃偉哲表示，體現台美深厚情誼。（記者洪瑞琴攝）

    對於美國眾議院議長裴洛西今晚將扺台訪問，台南市長黃偉哲表示，體現台美深厚情誼。（記者洪瑞琴攝）

    2022/08/02 16:12

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕美國眾議院議長裴洛西即將率團訪台，台南市長黃偉哲今（2）日受訪表達歡迎之意，並認為中國的威脅會讓國際社會感到不解，禁止台灣食品逼台灣就範無法得逞。

    黃偉哲表示，好朋友來訪，我們都應該善盡地主之誼，熱情招待歡迎，裴洛西的來訪，體現台灣與美國深厚情誼，還有台灣國會立法院、美國國會眾議院，都有非常高度的民主價值追求。

    對於中國一再恐嚇威脅，黃偉哲說，自由世界有民主共同價值，這個價值的追求，不會受到其他威脅；他並比喻「隔壁鄰居如果因此叫囂吵鬧，這樣會讓整個社區都感到很不解」，台灣是個自主的國家，我們會團結守護民主的家園。

    針對中國無預警停止台灣食品的進口，黃偉哲表示，非常的遺憾，用這樣的方式，先是禁台灣水果，再禁台灣食品，令人很難接受，而且大家都知道，台灣食品水準遠高於中國，只會讓世界各國覺得中國是用這樣方式來逼台灣就範，而且是不會成功。

    黃偉哲表示，政府要用所有方式，包括WTO的交涉，還有推動國外市場與其他市場，台灣應該有相當大的經驗，況且台灣的食品廠應變能力也很強，希望政府做最好的、最有力的後盾，「面對中國這樣的一個制裁，我們應該也沒有在怕的」。

    至於中國會不會有後續進一步動作？黃偉哲認為，既然有一，未來就可能不排除有其他方式，但以中國過去發生這麼多食安事件，相信中國消費者也應該會了解，用這樣的方式，不能夠提升他們的食品安全水準，又禁澳洲紅酒、又禁澳洲煤炭，現在又要禁台灣水果鳳梨、釋迦等等，現在又要禁台灣食品，相信終究是沒有辦法得逞。

    據了解，美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台，中國連日來不斷發出各種文攻武嚇，甚至中國海關總署昨晚突宣布暫停台灣100多家食品進口。

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