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    衰！車困淹水地下道 駕駛通緝身分露餡被逮

    台南市多位員警協助把遭大雨淹水受困在市區小東地下道的小客車，推出低漥的地下道。（台南市警一分局提供）

    台南市多位員警協助把遭大雨淹水受困在市區小東地下道的小客車，推出低漥的地下道。（台南市警一分局提供）

    2022/08/02 15:56

    〔記者王俊忠／台南報導〕台南市警局一分局東寧派出所於今日上午近10點接獲通報指東區小東地下道因短時強降雨淹水，有車輛受困。警方到場發現確有1輛小客車受困，一、五分局多名員警協助男駕駛把拋錨車推出地下道。本身是通緝犯的男駕駛對員警報上友人姓名，不料友人是通緝犯，警方帶回查出駕駛也是通緝犯，1場大雨，車淹水，讓自己逃犯身分露餡，駕駛大呼「有夠衰」！

    2日上午，跨越南市一、五警分局轄區、遇大雨常淹水的小東地下道，又出現大雨淹水困住過往人車的狀況，幸男駕駛身體無恙。一分局東寧派出所所長胡宜智、警員郭俊男、鄭丁維、張榮峰及五分局開元派出所同仁等5名員警，除先封鎖道路，在積水逐漸消退時，一起合力將拋錨車推出地下道，很快排除道路障礙。

    市警一分局表示，員警詢問車輛受困的男駕駛，該駕駛自稱姓黃、表示自己不是台南人，不熟悉台南的路況，且一時未注意到地下道的警戒燈與LED字幕已顯示勿進入，他把車輛駛入時才發現淹水過深導致車輛拋錨，男駕駛很感謝警方協助排除故障的車輛。

    經現場員警查詢黃姓男子的身分，竟發現黃是彰化地院發布的通緝犯，但因黃姓通緝犯相片與現場的男駕駛長相有所差異，一分局員警把男駕駛帶回派出所內詳加查證後，男駕駛才坦承自己真實身分是姓顏，經查顏男（50歲）目前也是嘉義地檢署與台南地檢署的多案通緝犯。

    顏男告訴警方，原本是想謊報朋友黃男的身分、以規避警方查緝，但沒想到連朋友都被通緝了，真是始料未及，顏男大嘆運氣實在很差，沒想到會因車輛受困淹水的地下道，導致自己遭通緝的身分曝光被逮。

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