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    南市短時強降雨7區傳災情 歸仁區累積雨量119毫米最高

    南市今晨短時強降雨造成7個區傳災情，水利局啟動各區抽水機。（南市水利局提供）

    南市今晨短時強降雨造成7個區傳災情，水利局啟動各區抽水機。（南市水利局提供）

    2022/08/02 12:27

    〔記者王涵平／台南報導〕南市今晨短時強降雨造成7個區傳災情，截至11時30分最大累積雨量為歸仁區119毫米，側溝宣洩不及致積淹水，雨勢暫緩後皆已退水。

    南市水利局表示，本日計有7區傳出積淹水災情，分別位於永康、佳里、北區、中西、七股、仁德、安平等7區。佳里區93.5毫米，最大時雨量為歸仁區81.5毫米、佳里區70.0毫米，最大10分鐘雨量為佳里區24.5毫米、為歸仁區20.0毫米。喜樹站、文賢、北安、大灣二期等29座抽水站起抽，抽水量約75萬噸。

    水利局指出，中央氣象局於今日9點針對台北、台南、屏東等地區發布大雨特報，因低壓帶影響，易有短延時強降雨。轄內59座抽水站及469台大型移動式抽水機完成巡檢、油料補充及試運轉作業，其中463台抽水機已預佈於易積淹水地區，並通知各單位進行滯洪池預洩降作業。

    另外，各區公所及水利局已備妥約24萬砂包及約3700片L型防水擋板分發予28個區公所及8個自主防災社區保管，視天氣及實際狀況。

    水利局籲請民眾可多加利用台南市政府官方Line群組、「臺南水情即時通APP」，隨時瞭解水情狀況，提早防災、避災。若發現側溝落水口、水溝蓋或私人溝渠有樹葉、雜物阻塞或塑膠墊覆蓋，請協助清除或通報市府協助處理，避免阻礙水流。

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