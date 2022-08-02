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    南市前瞻產業論壇 黃偉哲：發展最耀眼的1顆星就是台南

    台南市長黃偉哲出席瞻產業發展論壇，他表示，台南在南科、沙崙雙引擎推進下，將成為「世界的台南」。（台南市府提供）

    台南市長黃偉哲出席瞻產業發展論壇，他表示，台南在南科、沙崙雙引擎推進下，將成為「世界的台南」。（台南市府提供）

    2022/08/02 12:10

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕古都台南即將邁入400年，處於全球面臨產業轉型往前躍進的關鍵時刻，台南市政府今（2）日舉辦前瞻產業發展論壇，台南市長黃偉哲表示，上升力道最強健、發展最耀眼的1顆星，就是台南。

    黃偉哲表示，台南不僅是文化之都，在科技產業發展上，也扮演舉足輕重角色，並且適切整合文化古都跟科技新都的特點，不管是宗教活動或是美食文化，跟南科、沙崙的科技發展都和諧存在一起，台南具有新舊共融，兼容並蓄的包容力。

    黃偉哲表示，台南市固定資產投資額在6都出脫穎而出，累計產業投資金額達2.2兆元，台南正朝向智慧城市邁進，過去便首創「AI登革熱防疫平台」，疫情期間更陸續建置「台南打疫苗」與「快篩認證」等線上系統，台南才能從疫情中脫胎換骨，去年確診數為6都最低。

    黃偉哲表示，為迎北漂青年返鄉、專業人士移居，市府落實推動居住正義，以多元方式和中央合作，多管道取得台南公宅，目前規劃興建中的公宅已達7000戶，今年預定動工社會住宅戶數達1554戶。

    前瞻產業發展論壇於晶英酒店舉行，由財訊雙週刊社長謝金河主持，包括立委陳亭妃、學界代表及在地產業代表一同出席與會；論壇議題包括「全球經濟關鍵在台南」，探討在南科及沙崙雙引擎架構下，如何推動產業升級，讓台南蛻變成世界的台南。

    經發局表示，南市府往「金三角」願景前進，第1個角為公部門產業發展場域，逐步擴散5G、AIoT和數位轉型的創新實證場域；第2個角是放大資料中心資源，並結合民間業者力量，目前有國網中心台南分部、Google 資料中心、科技部資安研發大樓等；第3個角則是吸引軟硬體人才進駐，利用台南產業需求帶動產學研，吸引創新形成軟體人才聚落。

    台南市政府今日在晶英酒店舉辦前瞻產業發展論壇，邀請產業界共襄盛舉。（台南市府提供）

    台南市政府今日在晶英酒店舉辦前瞻產業發展論壇，邀請產業界共襄盛舉。（台南市府提供）

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