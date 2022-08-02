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    台南上午豪大雨8處積淹水 歸仁區雨最大89毫米

    台南也在大雨特報範圍內，市長黃偉哲提醒民眾小心防雨及注意行車安全。（台南市府提供）

    台南也在大雨特報範圍內，市長黃偉哲提醒民眾小心防雨及注意行車安全。（台南市府提供）

    2022/08/02 11:43

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕中央氣象局今（2）日針對台北、臺南、屏東等地區發布大雨特報，因低壓帶影響，易有短延時強降雨，台南市長黃偉哲提醒民眾，目前天氣不穩定，尤其是沿海地區，受海陸風交會影響，雨勢較為明顯，需出門前記得攜帶雨具也要注意行車安全。

    南市水利局表示，截至上午10時30分，最大累積雨量為歸仁區89毫米、佳里區85.5毫米，最大時雨量為歸仁區81.5毫米、佳里區70毫米，最大10分鐘雨量佳里區為24.5毫米，目前計有21座抽水站起抽，抽水量約為38.5萬噸。

    台南多個行政區因低氣壓及海陸風交會帶來水氣影響，皆有降雨情形，目前有8件積淹水災情，已有3處退水；淹水地區包含佳里區1處、中西區1處、七股區1處、仁德區1處及北區1處受雨影響發生積淹水。

    南市水利局表示，因應低氣壓帶來的水氣，轄內59座抽水站及469台大型移動式抽水機已完成巡檢、油料補充及試運轉作業，其中463台抽水機已預佈於易積淹水地區，並通知各單位進行滯洪池預洩降作業，另外各區公所及水利局已備妥約24萬砂包及約3700片L型防水擋板，分發給28個區公所及8個自主防災社區保管，視天氣及實際狀況使用。

    南市水利局表示，因應這次梅雨鋒面，超前部屬各項防汛整備措施並頻繁進行巡查，同時籲請民眾多加利用南市政府官方Line群組、「台南水情即時通APP」，隨時瞭解水情狀況，提早防災、避災，若發現側溝落水口、水溝蓋或私人溝渠有樹葉、雜物阻塞或塑膠墊覆蓋，請協助清除或通報市府協助處理，避免阻礙水流。

    中央氣象局今天發布大雨特報，台南亦在範圍內，易有短延時強降雨。（記者洪瑞琴攝）

    中央氣象局今天發布大雨特報，台南亦在範圍內，易有短延時強降雨。（記者洪瑞琴攝）

    台南市水利局加強北門永隆溝抽水作業。（台南市府提供）

    台南市水利局加強北門永隆溝抽水作業。（台南市府提供）

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