台南1至5月交通事故死亡人數減少 暑假道安結合元宇宙

元宇宙虛擬實境正夯，交通安全宣導派上用場。（南市交通局提供）

2022/08/02 11:04

〔記者洪瑞琴／台南報導〕交通部道安資訊平台統計，南市今年1至5月30日交通事故死亡人數132人，相較去年同期143人減少11人，下降7.7％。

為提高民眾正確認知用路觀念，南市交通局今年度道安宣導別出心裁，結合元宇宙虛擬實境技術，製作VR與AR互動體驗教材，提供民眾親身體驗，暑假期間更深入鄰里社區宣導道安，參與社區發展協會舉辦公益嘉年華活動，期盼透過有趣的數位科技，讓民眾了解正確交通安全觀念，有效降低南市交通事故。

台南市長黃偉哲表示，各項事故防制作為收到初步效果，目前正值暑假期間且疫情趨緩，應該透過各管道把握與民眾接觸機會，加強交通安全宣導。

南市交通局長王銘德表示，目前南市8大道安改善工作正陸續展開，從交通事故死亡人數下降，顯示已有初步成效，市府道安團隊將持續努力，由於暑假期間許多年輕朋友出遊機會多，交通事故風險也相對提高，道安團隊也把握機會向民眾宣導用路安全。

交通局表示，全國「4季交安專案」自7月起進入第3季主題為「安全駕駛」，提醒民眾「不超速、不逼車、不無照」，遵守交通安全規則，行車接近路口放慢速度，以及支道車禮讓幹道車先行、轉彎車禮讓直行車先行等，保持應有的行車態度，共同營造安全用路環境。

南市交通安全宣導結合有趣的數位科技，提高民眾了解正確交通安全觀念。（南市交通局提供）

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