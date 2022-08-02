為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺南市

    當初一句「沒關係」讓官司吞敗 律師：個人名譽可放棄保護

    律師江信賢指出，個人法益除了生命法益不得拋棄外，其他私人法益，若無違反公益性，個人是可以處分的。（資料照）

    律師江信賢指出，個人法益除了生命法益不得拋棄外，其他私人法益，若無違反公益性，個人是可以處分的。（資料照）

    2022/08/02 00:29

    相關新聞請見：

    轉述指校友會總幹事手腳不乾淨 校長先做這事躲一劫

    〔記者王俊忠／台南報導〕南部某小學校長公開指稱校友會總幹事「手腳不乾淨（指處理公款不清楚）」，並聲稱事前先問過對方，總幹事說沒有關係，這被二審法官當作總幹事允諾放棄保護自己名譽、人格法益的證據。律師江信賢說明，所謂法益，就是以法律手段所欲保護的生活利益，或者說是法律所承認的生活利益。

    江信賢表示，法益還區分有國家法益、社會法益及個人法益，例如有關國家權力、司法權、公共安全、善良風俗等，就是屬於國家、社會法益，當然每位人民不能任意侵害、也不能任意拋棄，此部分是攸關社會秩序及公共利益，也不能私相授受。

    不過，當屬於私人法益的情況下，例如個人的自由法益、財產法益、名譽及信用法益等，江信賢說，因這些私人法益無關公益，當然是承認個人可以自由處分，若個人允諾不想享受此生活利益，法律原則也是尊重。以本案為例，因為當事人拋棄享有此名譽法益，且此拋棄行為也沒有破壞社會秩序及公共利益，法律當然是予以尊重，當有人侵犯此名譽法益時，就不會被視為是侵害法益的行為。

    至於個人生命因為涉及到公益，我國也不承認安樂死，江律師說，所以人不能自由拋棄生命法益，對於生命法益，人並無處分權。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    轉述指校友會總幹事手腳不乾淨 校長先做這事躲一劫
    2022/08/01 23:52

    轉述指校友會總幹事手腳不乾淨 校長先做這事躲一劫
    操場相撞受傷是「碰瓷」？工程師判賠退休工程師85萬元
    2022/06/12 15:47

    操場相撞受傷是「碰瓷」？工程師判賠退休工程師85萬元

    優存3%！數位帳戶全攻略享6200元
    皮夾放咖啡店椅子上失竊 星巴克無保管責任判免賠確定
    2022/02/27 20:59

    皮夾放咖啡店椅子上失竊 星巴克無保管責任判免賠確定

    「您的一票，決定愛的力量」實踐認真永續
    臺南市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播