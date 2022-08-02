當初一句「沒關係」讓官司吞敗 律師：個人名譽可放棄保護

律師江信賢指出，個人法益除了生命法益不得拋棄外，其他私人法益，若無違反公益性，個人是可以處分的。（資料照）

2022/08/02 00:29

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轉述指校友會總幹事手腳不乾淨 校長先做這事躲一劫

〔記者王俊忠／台南報導〕南部某小學校長公開指稱校友會總幹事「手腳不乾淨（指處理公款不清楚）」，並聲稱事前先問過對方，總幹事說沒有關係，這被二審法官當作總幹事允諾放棄保護自己名譽、人格法益的證據。律師江信賢說明，所謂法益，就是以法律手段所欲保護的生活利益，或者說是法律所承認的生活利益。

江信賢表示，法益還區分有國家法益、社會法益及個人法益，例如有關國家權力、司法權、公共安全、善良風俗等，就是屬於國家、社會法益，當然每位人民不能任意侵害、也不能任意拋棄，此部分是攸關社會秩序及公共利益，也不能私相授受。

不過，當屬於私人法益的情況下，例如個人的自由法益、財產法益、名譽及信用法益等，江信賢說，因這些私人法益無關公益，當然是承認個人可以自由處分，若個人允諾不想享受此生活利益，法律原則也是尊重。以本案為例，因為當事人拋棄享有此名譽法益，且此拋棄行為也沒有破壞社會秩序及公共利益，法律當然是予以尊重，當有人侵犯此名譽法益時，就不會被視為是侵害法益的行為。

至於個人生命因為涉及到公益，我國也不承認安樂死，江律師說，所以人不能自由拋棄生命法益，對於生命法益，人並無處分權。

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