轉述指校友會總幹事手腳不乾淨 校長先做這事躲一劫

對於南部某小學校長轉述指校友會總幹事手腳不乾淨，台南高分院法官以校長有先問過總幹事是否可以講，總幹事回說沒有關係，判總幹事不能向校長提出侵權損害賠償。（資料照，記者王俊忠攝）

2022/08/01 23:52

〔記者王俊忠／台南報導〕南部某小學校長在與校友會總幹事、前家長會長商談校友捐款撥付事宜時，校長對總幹事說「曾聽其他家長說總幹事的手腳不乾淨」，總幹事事後怒告校長要登報道歉並求償10萬元。校長指講這句話之前有先跟對方「提醒」話不好聽，總幹事稱「沒關係」，他才講的。二審法官查認，校長說法屬實，總幹事當時放棄自己法益保護、判總幹事敗訴，但還可上訴。

該校友會總幹事表示，因校友會有筆5千元捐款，在撥付給學校的程序中，校長有疑義，他與校長及1位家長會前會長於2020年12月16日上午10點許，在學校校長室協商後續處理事宜。

在協商過程中，校長稱在學校某場合有聽到家長轉述其他家長說法指「總幹事手腳不乾淨」。總幹事追問後，校長只說是1位管樂家長後援會的家長所敘述，但無法說出是那1位家長所說。總幹事認為校長可能假借不存在的家長，在前會長在場時惡意用「手腳不乾淨」的話攻擊他，造成他社會道德形象與人格受到負面、貶抑的評價，毀損其名譽，因此要求校長在臉書或登報道歉同時賠償10萬元。

校長說明，他是為讓總幹事了解接受校友捐款後的正確程序，避免負面評價、誤會，是善意提醒，且有先向對方表明「聽了這話可能會覺得不舒服或不悅」，總幹事沒拒絕後，他才說有聽到其他家長說「總幹事手腳不乾淨」；他也有請家長若未親身聞見，就不宜再轉述。

校長並說，當時總幹事明確說不會生氣，其做過大樓管委會主委、社區理事長等，「什麼話沒聽過、什麼大風大浪沒見過」，總幹事不以為意。他是基於善意提醒才會這麼說，並非故意侵害總幹事的人格與名譽。

台南高分院法官調查指，總幹事在一審開庭時曾對校長說家長有對總幹事不好聽的傳聞，其（總幹事）說過沒有關係；學校家長會前會長也證稱有此事。對於總幹事又稱當時曾經對校長說「你不講也沒有關係」，前會長反應已不記得有這句話；法官查無這部分證據。

法官認為，校友會總幹事是有社會與多年工作經驗之人，對於校長告知這傳聞可能損害其名譽、人格權，總幹事仍以自己做過大樓主委說沒有關係，可認為總幹事對校長轉述「不好聽的傳聞」、已允諾放棄法律對自己的保護，校長說出總幹事手腳不乾淨的說法構成「阻卻違法」，總幹事的提告求償等主張沒有理由。

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