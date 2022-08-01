台南「歸仁釋迦」熱賣 頂級品禮盒平均1粒200元

歸仁釋迦以「大目仔」品種為主，目前進入產季，市場熱賣。（記者吳俊鋒攝）

2022/08/01 21:42

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南的「歸仁釋迦」遠近馳名，目前已進入產季，一推出就熱賣，尤其隨著當地務農人口的高齡化，栽種面積逐漸減少，市場更加搶手，而精選頂級果的伴手禮盒，平均每粒達200元，仍供不應求。

歸仁區的釋迦栽培面積雖然才60公頃，卻是國內西部之最，屬於「小而美」的產業型態，傳統的「軟枝粉面」已經罕見，目前以「大目仔」為主。

歸仁區農會釋迦產銷第1班的徐忠順嚴格落實分級，成功建立口碑，除了原有的批發通路之外，還自推6粒裝的精緻禮盒，售價1200元，仍深受市場歡迎。

徐忠順提到，透過批發通路銷售的釋迦，商販收購價每台斤有70元，行情不錯，至於自推的精緻禮盒，內裝均為單粒重量超過1斤半的頂級果，賣相、品質都在水準之上，更是熱賣。

其實徐忠順的栽種資歷才15年，原本從事文具加工的他，為了接棒家裡的果園，提前退休，返鄉務農，成功闖出另一片天。

由區公所主辦的歸仁釋迦節訂於本月7日登場，農會也結合地方各界屆時將進行義賣，包含蔬果、飲料，以及手作品等，超過200份，所得全數捐助弱勢，讓民眾參加產業文化活動也能做公益。

義賣活動的品項由在地青農、家政班、學校社團等聯合提供，內容涵蓋了Q蛋、花生、檸檬、茄子、芭樂、百香果、綠竹筍、小黃瓜，以及有機蔬菜、釋迦禮盒、環保提袋，加上甘蔗青、蜂蜜等，琳瑯滿目，值得推薦。

歸仁釋迦以「大目仔」品種為主，目前進入產季，市場熱賣。（記者吳俊鋒攝）

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