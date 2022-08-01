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    台南「茶大餐飲」無預警歇業 網友：見證愛情的地方沒了

    台南知名茶大餐飲今晚無預警歇業！（記者王姝琇攝）

    台南知名茶大餐飲今晚無預警歇業！（記者王姝琇攝）

    2022/08/01 22:38

    〔記者王姝琇／台南報導〕台南知名「茶大餐飲」今（1日）晚無預警歇業！在地經營超過30年的「茶大文化藝術學苑」今年初才因人力不足等問題，選擇結束靠近台南市政府周邊的金華店，事隔半年，如今又宣布將位於崇明路上僅剩的文化店收起來，許多在地人感到不捨留言「見證愛情的約會勝地，也沒了」！

    「茶大文化藝術學苑」在地經營超過30年，在「那個年代」是台南市極少數經營到凌晨5點的餐飲店，文化店更位在東區台南市文化中心正對面的黃金地段，占地140坪，半開放式包廂透出神秘感及隱密性，是許多5、6年級生年輕時的約會勝地。

    「茶大」文化店門口今天掛起店面出租布條，據悉，茶大負責人曾向房東表示「做久了想休息」，加上餐飲業人力不好找、流動率高等問題，雖挺過幾波疫情帶來的衝擊，但仍毅然決然選擇歇業。今晚房東貼上店面出租字條，看見拉下鐵門騎樓顯得黯淡的模樣，房東自己也覺得不捨，特地將轉角櫥窗室內燈光點亮，「讓大家看得到。」

    網友們也紛紛上網留言：「跟太太見面認識就是在這裡」、「是我跟先生婚前約會的地方」、「約網友都約在這裡」、「17歲的機車戀愛回憶」、「它陪著我長大耶」、「20幾年前都在這玩整夜到早上才去上課」、「我的青春的回憶啊」。

    台南茶大文化店歇業首日，房東今晚特地將櫥窗燈光點亮。（記者王姝琇攝）

    台南茶大文化店歇業首日，房東今晚特地將櫥窗燈光點亮。（記者王姝琇攝）

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