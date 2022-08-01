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    放水燈引亡魂 台南安平鎮城隍廟公普祭無主孤

    安平城隍廟在安平漁港舉辦放水燈祭儀。（記者王姝琇攝）

    安平城隍廟在安平漁港舉辦放水燈祭儀。（記者王姝琇攝）

    2022/08/01 19:43

    〔記者王姝琇／台南報導〕每年農曆7月普度前夕，台南市安平城隍廟按例於7月初二豎起燈篙，初三放水燈、山燈引領水陸孤魂前來接受普施超度，今日（初四）接續舉辦放赦、走赦馬、牽水車藏與普度施食法會，為安平地區普度祭典揭開序幕。

    安平城隍廟為安平4大公廟之一，每年農曆7月由安平10角頭社輪流負責（公）普度，依循古禮祭儀進行，超過百年不間斷，「安平鎮城隍廟公普」更在2018年登錄成為台南市定民俗；整個安平在城隍廟公普完畢後，其餘角頭廟始進行私普，遂有「城隍廟沒普，無人敢普。」的俗諺在安平地區流傳超過百年。

    安平道壇道長王浤儒表示，安平城隍廟普度前的放水燈、山燈、走赦馬、牽水車藏等儀式內涵豐富，且深具地方文史脈絡，普度開香前也會到公廟及10角頭社內廟宇參香請神，可說是相當隆重，也展現出在地居民對無主孤魂的誠意與溫情。

    今年負責普度的值年角頭社為十二宮社三靈殿，在王泓儒主持儀式下，完成安平漁港放水燈及安平貴雅山放山燈儀式，藉此告知水陸孤魂隨普度燈引領前來安平城隍廟接受普施超度。緊接著今日傍晚進行普度開香、放赦、牽水「車藏」、登座說法、送孤化紙等科儀，直到晚間謝壇之後圓滿結束。

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