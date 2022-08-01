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    17.35億改善台南六塊寮排水 安定區第1標工程預計11月完工

    台南市長黃偉哲視察六塊寮排水治理工程。（記者劉婉君攝）

    台南市長黃偉哲視察六塊寮排水治理工程。（記者劉婉君攝）

    2022/08/01 19:43

    〔記者劉婉君／台南報導〕為改善台南市六塊寮排水集水區沿岸的淹水問題，台南市總計已爭取中央前瞻基礎建設經費共17.35億元，於安南區及安定區分6標辦理改善工程，其中安定區第1標將率先於明年1月完工。

    台南市安南區及安定區的六塊寮排水集水區，因排水路渠道束縮、護岸高度不足及橋梁通水斷面不足等，每逢颱風豪雨期間，易常造成溢堤淹水，影響民眾財產安全及阻斷道路通行，台南市水利局與經濟部水利置自2013年起，針對人口稠密的下游地區進行整治，包括護岸加高、排水路拓寬及聚落抽水站等，目前再於安南區及安定區辦理6標的排水路改善及瓶頸橋梁改善工程，已有3標發包動工，2標工程設計完成將發包，1標辦理細部設計中，預計10月前發包。

    台南市長黃偉哲今天前往安定區第1標工程的工地視察，強調雖然原物料上漲，人工也上漲，六塊寮排水沿岸是未來台南發展的重點區域之一，因此六塊厝排水治理是一項很重要的工程，相信在河道寬度由13公尺拓寬至20公尺後，可大幅提升排水效率，改善安南、安定區周邊聚落及道路的積淹水問題。

    水利局表示，六塊寮排水上游源於安定區，下游從安南區排入鹽水溪排水，目前於兩行政區同步辦理改善工程，加大排水路斷面、改建束縮橋梁雙管齊下，完工後將能大幅降低六塊寮排水周邊聚落的積淹水問題。

    台南市六塊寮排水集水區橫跨安定區與安南區，採由下游逐步往上游整治方式，改善沿岸遇大雨易淹水的問題。（記者劉婉君攝）

    台南市六塊寮排水集水區橫跨安定區與安南區，採由下游逐步往上游整治方式，改善沿岸遇大雨易淹水的問題。（記者劉婉君攝）

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