日本橫濱台灣祭 台南「魚頭君」合體300普濟燈籠促觀光

台南觀光大使「魚頭君」現身日本橫濱台灣祭，與300個普濟燈籠合體宣傳台南觀光。（普濟文史研究協會提供）

2022/08/01 17:16

〔記者王姝琇／台南報導〕為迎接國際觀光解封部署，台南觀光大使「魚頭君」現身2022日本橫濱台灣祭，與300個府城普濟燈籠搭建起的燈海隧道合體，「雙主力」宣傳台南觀光魅力。

普濟文史研究協會與日本台灣祭執行委員會合作，年初從1500個普濟燈籠精選出300個空運日本，並在今年度舉辦的東京、千葉和橫濱等3場台灣祭活動中亮相，第3場2022日本橫濱台灣祭於7月30日至8月14日正式登場，台南觀光大使「魚頭君」也現身燈海之中，活動首週末（7月30、31日）吸引民眾圍觀搶拍。

不讓疫情阻撓國際觀光發展，南市觀旅局派出觀光大使「魚頭君」到日本做宣傳。觀旅局表示，這個「魚頭君」是今年5月份首度從台灣飛到日本參加日本千葉三井OUTLET PARK木更津台灣祭，此次再參加橫濱台灣祭持續為台南觀光做宣傳。

觀旅局長郭貞慧說，日本是台南重要的國際觀光市場，疫情之際魚頭君代表台南出國宣傳，現身千葉台灣祭引起話題，此次再合體普濟燈籠展現道地台南風情，期望未來不久重啟國門迎接國際觀光客，能吸引更多人到台南感受真正的台灣。

普濟文史研究協會執行長蔣文正表示，日本台灣祭除有普濟燈籠之外再加入「魚頭君」元素，增添不少話題及趣味性，明年度會再視手作燈籠的實際狀況考量，不排除能空運更多數量過去，也期盼明年若疫情趨緩能親自代表到現場參與活動。

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