為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺南市

    徵37位「儲備區長」繳保證金20萬 商毓芳：共同參與選戰

    商毓芳公開徵求台南市轄區37位「儲備區長」，要結合對各區的有志之士，一起打贏市長選戰。（資料照）

    商毓芳公開徵求台南市轄區37位「儲備區長」，要結合對各區的有志之士，一起打贏市長選戰。（資料照）

    2022/08/01 11:27

    〔記者蔡文居／台南報導〕無黨籍台南市長參選人商毓芳今天透過新聞稿表示，自8月1日起至8月31日止，公開徵求台南市轄區37位「儲備區長」，要結合對各區的有志之士，一起打贏市長選戰，繳交保證金20萬，提出區發展政見，共同參與選戰。

    商毓芳說，有很多人說，無黨參選只是「狗吠火車」。「狗吠火車」當然無效，但是若是一群狗敢衝出去，火車就會翻車。她要藉由參選市長做為平台，邀請有理想，對現實政治不滿意的人一起來改變現狀，奪回人民民主，一起前進市政府。

    商毓芳表示，「儲備區長」是「城市規劃師」概念，也是未來局處首長的在地執行者，「在地人才是在地問題的專家」，改變自己的故鄉要自己來，台南有37個區長職缺，區長月薪13萬7757元，等待大家領高薪並實現對故鄉的願景。

    商毓芳說，市長候選人就像是成立球團的召集人，需要37名一軍球員名單。如果大家也看不下去球場上老是藍、綠這2支球隊在打假球、灑大錢、詐騙，醜聞不間斷，那麼機會來了，她的競選辦公室徵選台南37個區儲備區長，所有人都可以用專業和熱情投入這支新興球隊，為自己的青春、為自己的城市和國家，打一場光榮的戰役。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    台南選情冷掀鬼怪風 3市長參選人「裝神弄鬼」出奇招
    2022/07/31 14:13

    台南選情冷掀鬼怪風 3市長參選人「裝神弄鬼」出奇招
    許忠信再批福龍寶塔案 黃偉哲：君子之爭沒看到君子
    2022/07/28 21:26

    許忠信再批福龍寶塔案 黃偉哲：君子之爭沒看到君子

    視野永恆 環景唯一！單元特區全視角建築
    盼南山公墓全區保存 台南市長參選人商毓芳設立「護國神山」碑
    2022/07/28 14:02

    盼南山公墓全區保存 台南市長參選人商毓芳設立「護國神山」碑
    鬼月「鬼議題」 百年南山公墓成台南市長選戰焦點
    2022/07/26 18:24

    鬼月「鬼議題」 百年南山公墓成台南市長選戰焦點

    日本主婦推薦超市必買調味料 C/P值最高是它
    臺南市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播