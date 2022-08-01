徵37位「儲備區長」繳保證金20萬 商毓芳：共同參與選戰

商毓芳公開徵求台南市轄區37位「儲備區長」，要結合對各區的有志之士，一起打贏市長選戰。（資料照）

2022/08/01 11:27

〔記者蔡文居／台南報導〕無黨籍台南市長參選人商毓芳今天透過新聞稿表示，自8月1日起至8月31日止，公開徵求台南市轄區37位「儲備區長」，要結合對各區的有志之士，一起打贏市長選戰，繳交保證金20萬，提出區發展政見，共同參與選戰。

商毓芳說，有很多人說，無黨參選只是「狗吠火車」。「狗吠火車」當然無效，但是若是一群狗敢衝出去，火車就會翻車。她要藉由參選市長做為平台，邀請有理想，對現實政治不滿意的人一起來改變現狀，奪回人民民主，一起前進市政府。

商毓芳表示，「儲備區長」是「城市規劃師」概念，也是未來局處首長的在地執行者，「在地人才是在地問題的專家」，改變自己的故鄉要自己來，台南有37個區長職缺，區長月薪13萬7757元，等待大家領高薪並實現對故鄉的願景。

商毓芳說，市長候選人就像是成立球團的召集人，需要37名一軍球員名單。如果大家也看不下去球場上老是藍、綠這2支球隊在打假球、灑大錢、詐騙，醜聞不間斷，那麼機會來了，她的競選辦公室徵選台南37個區儲備區長，所有人都可以用專業和熱情投入這支新興球隊，為自己的青春、為自己的城市和國家，打一場光榮的戰役。

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