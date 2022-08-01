遇攔查拔腿落跑 男女警喝斥才就範...原來是擁毒通緝犯

鄭姓毒嫌逃跑時還跌倒。（警方提供）

2022/08/01 11:21

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市警局第二分局中正派出所1名男警員於今天凌晨4點許騎車巡邏發現1輛小客車「龜速」、轉彎還沒打方向燈，警車掉頭欲攔查時，小客車即開進停車場，鄭姓男駕駛下車就跑，過程還摔倒兩次，1支援女警到場喝斥「看到警察還跑！」鄭男只好束手就擒。員警查出鄭男是毒品通緝犯、車上有少許1、2級毒品。

男警黃宇澤於1日凌晨4點許騎車巡邏行經金華路與正興街口時，發現對向1輛小客車車速異常慢且轉彎未打方向燈，警車掉頭迴轉準備攔查時，發現小客車內鄭姓男駕駛（55歲、高雄茄萣人）立刻把車停進停車場內，人下車就往暗巷跑，黃員見狀立即呼叫支援，並就鄭男跑離方向、騎機車到前方攔截。

男警果然在河中街發現這名氣喘吁吁的鄭男並示意攔停，鄭男仍拒盤查、繼續「落跑」，但人根本跑不過騎機車的年輕員警，逃跑過程中還2度軟腳、跌倒在地，後續支援到場的女警吳嘉佩等員警到場大聲喝斥「看到警察還跑！」鄭嫌被優勢警力嚇得癱軟坐地、束手就擒。

警方一核對鄭男身分、查出他是今年5月底因涉毒品案、被台南地院發布通緝的逃犯。員警並帶他回其駕駛的小客車內拿取皮包，在皮夾內起獲海洛因1級毒品0.66公克及安非他命2級毒品0.51公克，全案訊後依毒品危害防制條例將鄭嫌送辦；其通緝部分也解送歸案，後續會擴大追查毒品來源。

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鄭姓毒嫌逃跑，員警騎車猛追，（警方提供）

鄭姓毒嫌束手就擒，還被員警搜出持有一、二級毒品。（警方提供）

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