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    1天存3塊半行善 愛心會疫情不中斷、20年累積發放1600萬

    台南歸仁後市愛心協會年中送暖，連結企業界一起行善，關懷低收入家庭。（記者吳俊鋒攝）

    台南歸仁後市愛心協會年中送暖，連結企業界一起行善，關懷低收入家庭。（記者吳俊鋒攝）

    2022/08/01 10:57

    〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南歸仁後市愛心會採小額捐款的方式集資做公益，平均1天只要存3塊半就能加入，一起行善，儘管遭遇疫情，仍持續濟助工作，20年來累積發放金額達1600萬元，義舉令人感動。

    後市愛心協會今天在歸仁區公所辦理年中的弱勢關懷活動，每戶低收入家庭發放千元的濟助金紅包，可承工程與巨利工業也共襄盛舉，一併捐贈白米、關廟麵等民生物資，聯手行善。

    區長魏文貴頒發感謝狀，表揚該協會在近3年來的疫情期間，仍持續推動弱勢關懷，並連結企業界一起送愛，幫助貧困家庭度過難關。

    後市愛心協會今天的年中送暖，針對歸仁轄內230戶低收入家庭進行發放，今年的公益行動，也將擴及鄰近的關廟、龍崎等地，一樣是準備了千元濟助金給弱勢。

    該愛心協會成立於2003年，由後市里長張文義發起，初期關懷對象以當地3所國小弱勢孩童的學雜費、營養午餐、急難救助等為主，獲得地方支持。

    後市愛心協會理事長陳英裕說，由於弱勢關懷的理念各界認同，組織規模逐漸擴大，獲捐善款也日益增加，行有餘力下，服務範圍一直往外延伸。

    陳英裕指出，不僅各級學校的弱勢關懷，還有急難、貧困的救助，更感謝會員、幹部們的努力推動，讓低收入戶的發放，得以擴展到歸仁以外的地區。

    張文義提到，愛心基金的籌募，一般成員只要年繳1200元，在會慶時繳交，平均每個月100元，1天不到3塊半，等於以小額捐助的方式，積少成多，攜手做公益。

    台南歸仁後市愛心協會年中送暖，連結企業界一起行善，關懷低收入家庭。（記者吳俊鋒攝）

    台南歸仁後市愛心協會年中送暖，連結企業界一起行善，關懷低收入家庭。（記者吳俊鋒攝）

    台南歸仁後市愛心協會年中送暖，連結企業界一起行善，關懷低收入家庭。（記者吳俊鋒攝）

    台南歸仁後市愛心協會年中送暖，連結企業界一起行善，關懷低收入家庭。（記者吳俊鋒攝）

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