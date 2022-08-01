鬼月淪波臣！男深夜酒後竟跳運河游泳溺斃

消防救生人員下水搶救落水的林姓男子。（民眾提供）

2022/08/01 06:21

〔記者王俊忠／台南報導〕今天（8月1日）凌晨，有4名朋友關係的男子從台南東區喝酒後搭計程車到安平區慶平路欲續攤，正當4人為到那1家店續攤、喬不攏時，其中1名約60歲林姓男子突然說要跳河游泳，隨即往運河縱身一跳，兩名友人見狀跟著跳下救人，惜未救到林男，消防救生人員趕抵救起林男時已無生命跡象，急送郭綜合醫院搶救，醫院於近凌晨2點時宣告不治。

1日凌晨0點40分許，台南警、消單位接獲民眾報稱有人從安平區健康3街與慶平路口的台南運河跳下河裡，消防人員救起林男後送醫不治。據警、消人員初步了解，年約60歲的林男與邱、李、許3名年約50多歲的男性友人，於昨晚在東區1家燒烤店餐敘喝酒，在案發之前一起搭計程車到安平區慶平路一帶想續攤，有人想要到pub、林男想要去酒店，正當4人在為到那1家店續攤、喬不攏時，林男突然說想跳運河游泳。

林男就從慶平路跨越馬路、跑到運河處，縱身跳下，其他3名友人見狀，許男與邱男兩人相繼跳下運河想救人，可惜沒救到林男，李男則在岸邊拉住邱男並向警方報案，也下水的邱男與許男幸平安無恙，邱、許與李等3名男子都被員警帶回派出所訊問、了解案情與事發經過。

警方表示，由於林男已被醫院宣告不治，警方將報請檢方相驗林男遺體、查明死因。

消防救生人員下水搶救落水的林姓男子。（民眾提供）

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