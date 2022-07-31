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    台江廟埕音樂會 大廟興學百位公民樂手合奏

    大廟興學今天舉辦台江廟埕音樂會，百位公民樂手戶外合奏，氣勢磅礡。（記者王姝琇攝）

    大廟興學今天舉辦台江廟埕音樂會，百位公民樂手戶外合奏，氣勢磅礡。（記者王姝琇攝）

    2022/07/31 17:59

    〔記者王姝琇／台南報導〕因應後疫社會，社大台江分校、海尾朝皇宮推動大廟興學16年期末成果展，特別以戶外的開放學習方式，邀上百位公民樂手及舞蹈，策辦台江廟埕音樂會，禮謝大道公共祈平安！

    社大台江分校表示，今年上百位村廟公民樂手以音樂祈安，策辦台江廟埕音樂會，包括二胡、南管、單簧管、笛子、薩克斯風、台江武藝、親子肚皮舞等班級共襄盛舉，藝起迎接台江建庄200年！海尾朝皇宮主委郭建良主、安南區長葉誌明、社教科長王曉慧、安南國中校長蔡佳宏都到朝皇宮廟埕給上百位師生加油鼓勵。

    葉誌明致詞表示，營造文化、生態、科技台江城，大廟興學16年來，鼓勵老中青少4代學習，為台江文化創作，開創了新風，這是台江建庄200年最棒的事！

    王曉慧則說，十分感謝海尾朝皇宮等台江16寮大廟，16年來協助社大台江分校，推動大廟興學，為社區大學運動開創了全國的新風，她更邀請更多市民一起加入大廟興學在地學習行列。

    蔡佳宏也指出，大廟興學不僅推動台江終身學習，也協助在地高國中小學，發展台江流域學習，陪伴在地學生完成台江16寮桌遊、微電影等多項佳績，對在地學校及師生有很多的幫助。

    肚皮舞班代王郁婷也有感而發，她說跳肚皮舞已經超過8年了，在這個過程當中認識了許多人，互相幫忙，感謝美燕老師教導許多的舞風，這次的台江廟埕音樂會表演，搭檔許佳靖彼此很有默契，對外也贏得很多比賽。謝謝大廟興學吳美燕老師的教導！

    台江廟埕音樂會，大廟興學百位公民樂手合奏。（記者王姝琇攝）

    台江廟埕音樂會，大廟興學百位公民樂手合奏。（記者王姝琇攝）

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