做16歲溪南場安平登場 304學子「轉大人」

青少年學子出鳥母宮象徵已長大成年能獨當一面。（記者王姝琇攝）

2022/07/31 16:59

〔記者王姝琇／台南報導〕台南特有「做16歲」成年禮溪南場今日在安平開台天后宮登場。由市長黃偉哲主持開訓典禮，300多名學子遵循古禮科儀，向媽祖上香、侍親敬茶、出鳥母宮，感謝父母養育之恩。黃偉哲也在旁觀禮，感觸良多。

黃偉哲表示，這次結合地方大廟舉辦「做16歲」，透過參拜祈福、古禮科儀、侍親敬茶、在地景點參訪，讓青少年了解生長環境、接觸在地文化，完成台南特有的成年禮。對於自己將迎來第1個沒有爸爸在的父親節，內心百感交集，也提醒大家不要等到「子欲養而親不待」，才後悔沒有及時向父母表達感謝，期許學子們學習獨立自主、勇於面對未來的挑戰。

安平開台天后宮主委盧友禮指出，做16歲是府城特有的成年禮民俗，今年特邀安平觀音亭、海頭社廣濟宮、囝仔宮社妙壽宮、港仔尾社靈濟殿合辦，並加入安平歷史沉浸式體驗活動，讓學子們搭船遊安平港，參訪三級古蹟妙壽宮「金萬安號」王船、體驗靈濟殿孤棚祭綁紮「篙餞」供品等。總計有304名成年禮生，其中3人遠從德國返國參加。

民政局長姜淋煌表示，此次溪南場成年禮除遵循古禮科儀，更加入「百年好河」、「百年王船」、「百年孤棚祭」及「台南四百年」等4元素，讓學子們了解台南及安平的歷史文化，迎接台南400年紀念。

最後由黃偉哲及代表總統蔡英文出席的宗教委員會總召集人余政憲共同頒發成年禮證書給學子。余政憲表示，代表蔡英文總統向所有做16歲的青少年獻上祝福，在眾神庇佑之中，負重登王城；負責獨立與擔當讓我們把台灣經濟、國防、防疫、社區照顧、公共衛生做得更好，讓人民安居樂業；小英總統今天稍早在脫古改新學術論壇中也表示，團結合作我們一起來努力，宗教委員會也與大家一起為宗教優質化努力！

參加做16歲成年禮的學子們向父母跪拜奉茶，感謝養育之恩。（記者王姝琇攝）

市長黃偉哲（左2）及宗教委員會總召集人余政憲（右1）共同頒發成年禮證書給學子。（記者王姝琇攝）

宗教委員會總召集人余政憲（右2）代表總統蔡英文赴天后宮參香、頒發成年禮證書。（記者王姝琇攝）

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