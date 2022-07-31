南市勞工模範父親20人受表揚 方澄科行善傳家

台南市勞工模範父親方澄科（右3）在家人陪同下，接受市長黃偉哲（右2）表揚。（記者劉婉君攝）

2022/07/31 15:20

〔記者劉婉君／台南報導〕台南市勞工模範父親今天表揚，共計20人受獎。其中，台南市木工業職業工會副理事長方澄科，帶頭投入「做工行善團」修繕志工，身教影響兒女，用行善及愛心傳家。

方澄科現年70歲，因從事營建業，常接觸基層勞工，看到有些勞工生活艱苦，積極參與社團活動主動協助弱勢，也率領職業工會的成員一起利用假日為弱勢家庭修屋，曾獲台南市好人好事代表、第9屆全國績優勞工志工銅牌獎。

方澄科育有3男1女，次子房屋修繕後開心的接續他的衣缽，從事模板工程事業，長女方藝錡任從台南市新娘秘書產業工會理事長，也熱心參與義剪等公益活動。

方藝錡說，父親常會分享擔任志工的經過與心情，看到受助家庭在房屋修繕後開心的樣子，自己也覺得很快樂，她受到父親的影響，也投入公益。

南市勞工模範父親表揚今（31）日在善化啤酒廠舉行，由台南市長黃偉哲頒獎，獎牌意象為「阿爸親像山」。黃偉哲除了祝賀得獎的勞工模範父親，同時也勉勵為人子女及時行孝，替父親分憂解勞，用陪伴談心讓親情增溫。

台南市美容業職業工會志工也在現場為得獎的爸爸打理造型，讓爸爸們可以帥氣上台接受表揚。

獲獎勞工模範父親最高齡者為92歲的毛德成，生活樸實簡單、知足常樂，富有正義感與愛心，經常發揮同理心幫助鄰里。對於孩子們的教養總是以身作則，教導人生道理和生活上待人處事的細節，使孩子成為樂觀進取並且對社會有貢獻的人。

勞工模範父親還包括翁榮昌、林武雄、高順南、楊進雄、宋仙平、吳永發、張運山、李朱謀、郭周猛、邱坤煌、吳宗藩、黃總仁、陳振芳、吳應賢、李榮釧、鄭明常、蔡千益、林顯昌。

台南市長黃偉哲（左1蹲者）表揚南市勞工模範父親。（記者劉婉君攝）

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