台南選情冷掀鬼怪風 3市長參選人「裝神弄鬼」出奇招

黃偉哲（右）打扮成《鬼滅之刃》的炭治郎，出席南美館鬼月「百鬼漫遊Cosplay午夜專場」開幕活動，與網紅玩Cosplay。（圖由南市府提供）

2022/07/31 14:13

〔記者蔡文居／台南報導〕六都市長選舉，台南市長選舉相對冷清，幾乎沒有激起什麼火花。目前正值鬼月，參選人「裝神弄鬼」各出奇招。包括尋求連任的台南市長黃偉哲、國民黨市長參選人謝龍介及無黨的商毓芳分別參與或推出鬼月活動，爭取曝光及選民認同。

其中，黃偉哲30日晚上打扮成《鬼滅之刃》的炭治郎，出席南美館「亞洲的地獄與幽魂展」於農曆鬼月加開的「百鬼漫遊Cosplay午夜專場」開幕式，與受邀揪團來壯膽的多名知名網紅，精心打扮的華麗陣容一字排開，吸睛程度百分百。

謝龍介則在鬼月特別企劃「台南怪奇物語」，30日晚在臉書講古，首集推出「最強女鬼」陳守娘的故事。相傳陳守娘的故事發生在清道光年間。陳守娘的丈夫林壽早死，她決定守寡，卻遭當時台灣縣衙門的一位師爺覬覦其美色，陳守娘寧死不屈而遭毒手喪命。陳守娘不甘枉死，化為厲鬼作祟。謝龍介並預告下一集，請大家「點菜」。網友則敲碗要聽林投姐故事。

無籍市長參選人商毓芳則在人人忌諱的鬼月，率領競選團隊在夜間前往南山公墓拍片，推出「冥視」新聞節目。她並公開邀訪黃偉哲一起到南山cosplay，也邀請同意全區保留的謝龍介一起到南山公墓她設立的「護國神山」碑前打卡，或講最強女鬼故事。

商毓芳說，她的首條政見就是全區保留南山公墓做為「南美館本館」，鬼月帶著青年團隊夜訪南山公墓，在「護國神山」碑前拍攝影片，後續將陸續推出「冥視」新聞台系列節目，也會不定時在南山公墓出沒。

謝龍介在鬼月特別企劃「台南怪奇物語」講古，首集推出「最強女鬼」陳守娘的故事。（圖擷取自謝龍介臉書）

商毓芳公開邀訪黃偉哲一起到南山公墓cosplay，也邀請謝龍介一起到南山公墓「護國神山」碑前打卡或講最強女鬼故事。（圖由商毓芳提供）

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