為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺南市

    台南選情冷掀鬼怪風 3市長參選人「裝神弄鬼」出奇招

    黃偉哲（右）打扮成《鬼滅之刃》的炭治郎，出席南美館鬼月「百鬼漫遊Cosplay午夜專場」開幕活動，與網紅玩Cosplay。（圖由南市府提供）

    黃偉哲（右）打扮成《鬼滅之刃》的炭治郎，出席南美館鬼月「百鬼漫遊Cosplay午夜專場」開幕活動，與網紅玩Cosplay。（圖由南市府提供）

    2022/07/31 14:13

    〔記者蔡文居／台南報導〕六都市長選舉，台南市長選舉相對冷清，幾乎沒有激起什麼火花。目前正值鬼月，參選人「裝神弄鬼」各出奇招。包括尋求連任的台南市長黃偉哲、國民黨市長參選人謝龍介及無黨的商毓芳分別參與或推出鬼月活動，爭取曝光及選民認同。

    其中，黃偉哲30日晚上打扮成《鬼滅之刃》的炭治郎，出席南美館「亞洲的地獄與幽魂展」於農曆鬼月加開的「百鬼漫遊Cosplay午夜專場」開幕式，與受邀揪團來壯膽的多名知名網紅，精心打扮的華麗陣容一字排開，吸睛程度百分百。

    謝龍介則在鬼月特別企劃「台南怪奇物語」，30日晚在臉書講古，首集推出「最強女鬼」陳守娘的故事。相傳陳守娘的故事發生在清道光年間。陳守娘的丈夫林壽早死，她決定守寡，卻遭當時台灣縣衙門的一位師爺覬覦其美色，陳守娘寧死不屈而遭毒手喪命。陳守娘不甘枉死，化為厲鬼作祟。謝龍介並預告下一集，請大家「點菜」。網友則敲碗要聽林投姐故事。

    無籍市長參選人商毓芳則在人人忌諱的鬼月，率領競選團隊在夜間前往南山公墓拍片，推出「冥視」新聞節目。她並公開邀訪黃偉哲一起到南山cosplay，也邀請同意全區保留的謝龍介一起到南山公墓她設立的「護國神山」碑前打卡，或講最強女鬼故事。

    商毓芳說，她的首條政見就是全區保留南山公墓做為「南美館本館」，鬼月帶著青年團隊夜訪南山公墓，在「護國神山」碑前拍攝影片，後續將陸續推出「冥視」新聞台系列節目，也會不定時在南山公墓出沒。

    謝龍介在鬼月特別企劃「台南怪奇物語」講古，首集推出「最強女鬼」陳守娘的故事。（圖擷取自謝龍介臉書）

    謝龍介在鬼月特別企劃「台南怪奇物語」講古，首集推出「最強女鬼」陳守娘的故事。（圖擷取自謝龍介臉書）

    商毓芳公開邀訪黃偉哲一起到南山公墓cosplay，也邀請謝龍介一起到南山公墓「護國神山」碑前打卡或講最強女鬼故事。（圖由商毓芳提供）

    商毓芳公開邀訪黃偉哲一起到南山公墓cosplay，也邀請謝龍介一起到南山公墓「護國神山」碑前打卡或講最強女鬼故事。（圖由商毓芳提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    鬼月「鬼議題」 百年南山公墓成台南市長選戰焦點
    2022/07/26 18:24

    鬼月「鬼議題」 百年南山公墓成台南市長選戰焦點
    說明籌編健保福利金始末 黃偉哲：不像謝龍介喊爽的
    2022/07/17 10:19

    說明籌編健保福利金始末 黃偉哲：不像謝龍介喊爽的

    換耳機趁現在！自由讀者限定優惠
    謝龍介爆料案效應 網友拿板凳看有讚聲、有噓聲
    2022/07/08 08:19

    謝龍介爆料案效應 網友拿板凳看有讚聲、有噓聲
    謝龍介控向納骨塔業者索賄 黃偉哲斥「不實指控」將提告
    2022/07/07 11:59

    謝龍介控向納骨塔業者索賄 黃偉哲斥「不實指控」將提告

    揪好兄弟吃香喝辣！中元普渡新風味
    臺南市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播