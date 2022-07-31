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    10套科技執法降車禍違規 台南增18套「劇本」拚交安

    台南市警局交通大隊在熱點道路架設新式交通科技執法設備。（南市交警大隊提供）

    台南市警局交通大隊在熱點道路架設新式交通科技執法設備。（南市交警大隊提供）

    2022/07/31 13:01

    〔記者王俊忠／台南報導〕台南市警局於2020年、2021年先後建置10套交通科技執法設備，有效降低車禍事故、改善違規情形，達到「速度管理、路口停讓、違停判定」等目標。南市長黃偉哲對此肯定並說，科技執法目的在於提醒用路人有戒心不犯法，並期望到今年底完成建置的18處新科技執法設備，能讓道路暢通安全、提供市民更好的行車與行人環境。

    台南市警局指出，響應中央推廣路口科技執法政策，今（2022）年預計在台南市易違規、肇事路（段）口增設18處新的科技執法設備。目前先於6月29日完成驗收交通部補助建置的1處科技執法設備，地點在永康區中華路與中央路口，取締項目為車輛轉彎未依規定、闖紅燈、超速等。並將於今年底前陸續完成其他17處地點的建置，預計執行內容有取締車輛未禮讓行人、違規迴轉跨越雙黃線、路口違規停車、行駛左轉專用車道違規直行等項目。

    市警局長方仰寧表示，過去傳統執法設備僅能單一取締闖紅燈及超速，隨著科技進步，現今可以根據路口事故違規態樣與事故特性，進行客製化多功能執法。2020年底完成建置4套科技執法設備，迄今上路1年多，從違規與事故數據可以看出民眾違規情形減少，車禍發生數亦有1至2成的下降；以今年1至5月與去年的月平均傷亡件數相比，像東區中華東路與凱旋路口下降28%、中西區中華西路與府前路口下降15.49%等，顯示科技執法對交通秩序維護有成。

    黃偉哲認為，科技執法不是目的，希望人民養成戒心不要犯法，大家沒有違規就不用開罰，這才是真正的目的。不論是開車或是行人都要遵守交通規則，以保障生命與維持交通順暢。未來新設置的科技執法設備，在當地用路人熟悉速度管理或停讓禮儀後，也可調整到其他路段繼續執勤，彈性調整執法地點，節省建置經費，並能使市區交通井然有序，建構交通友善的城市。

    台南市警局交通大隊在熱點道路架設新式交通科技執法設備。（南市交警大隊提供）

    台南市警局交通大隊在熱點道路架設新式交通科技執法設備。（南市交警大隊提供）

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