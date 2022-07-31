為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺南市

    不是小黃瓜！ 大內酪梨節果農分享私藏美味

    台南市大內青農分享果農私藏美味，未授粉的黑美人品種酪梨外形像小黃瓜，和正常成長的酪梨體型差很大。（記者劉婉君攝）

    台南市大內青農分享果農私藏美味，未授粉的黑美人品種酪梨外形像小黃瓜，和正常成長的酪梨體型差很大。（記者劉婉君攝）

    2022/07/31 12:07

    〔記者劉婉君／台南報導〕台南市大內酪梨節今天上午登場，現場有農特產展售及趣味活動等，大內青農也分享酪梨果農的私藏美味，未授粉的黑美人品種酪梨果實，外形讓不少民眾乍看之下誤以為是小黃瓜。

    大內青農陳眾正表示，多數酪梨品種若未授粉大多不會結果，但黑美人品種則仍會長出有如小黃瓜體型的無籽果實，吃起來口感和一般酪梨一樣，卻不用去籽，不過由於經濟效益不如正常生長的酪梨，農民通常不會套袋照顧，因此賣相不佳，且數量少，是農民的私藏美味。

    今天的酪梨節共有30個攤商，有酪梨等農產品展售之外，還有南瀛天文館及大內衛生所等單位的宣傳攤位，還有和酪梨有關的趣味活動，現場即有青農分享無籽的黑美人酪梨，有民眾一開始還以為是小黃瓜，經農民說明後，立即購買回家品嚐。

    黃偉哲大力推薦大內酪梨，鼓勵民眾向產地新鮮直購。父親節前夕，黃偉哲也表揚大內區10位晶鑽父親。

    黃偉哲表示，大內酪梨品質優良，頂港有名聲、下港有出名，在市場上受到眾多消費者喜愛，舉辦大內酪梨節是為了讓更多人知道酪梨的好，進而多多消費，今年酪梨價格不錯，相信明年盛產時，就不用擔心沒市場，他也邀請大家一同支持台南在地農產，期待產銷暢旺，讓消費者大飽口福。

    大內區晶鑽爸爸包括二溪里葉天歱、內江里楊丁料、內郭里楊泗川、石城里林永輝、石林里楊進清、環湖里黃文財、石湖里黃百文、大內里楊青春、頭社里連進忠及曲溪里楊文安等。

    其中68歲的石湖里黃百文，代表大內區接受市府晶鑽爸爸表揚，黃百文軍職退伍後，擔任家扶基金會寄養家庭近20年，計照顧10位寄養兒童，也是大內區調解委員會調解委員及石湖里鄰長，積極奉獻自我，發揮大愛精神。

    台南市大內酪梨節登場，台南市長黃偉哲（前排右四）鼓勵民眾到產地新鮮直購。（記者劉婉君攝）

    台南市大內酪梨節登場，台南市長黃偉哲（前排右四）鼓勵民眾到產地新鮮直購。（記者劉婉君攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    防疫降級台南首場產業文化活動 黃偉哲開箱幸福酪梨之門
    2021/08/14 13:18

    防疫降級台南首場產業文化活動 黃偉哲開箱幸福酪梨之門
    讓酪梨變成蛋捲 大內酪梨文創坊新產品受青睞
    2020/02/17 23:08

    讓酪梨變成蛋捲 大內酪梨文創坊新產品受青睞

    換耳機趁現在！自由讀者限定優惠
    酪梨不僅可生食 台南大內這一桌展現創意吃法
    2019/07/23 13:49

    酪梨不僅可生食 台南大內這一桌展現創意吃法
    「大內高手」返鄉銷酪梨 嘆故里50年未變
    2018/08/03 13:23

    「大內高手」返鄉銷酪梨 嘆故里50年未變

    揪好兄弟吃香喝辣！中元普渡新風味
    臺南市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播