不是小黃瓜！ 大內酪梨節果農分享私藏美味

台南市大內青農分享果農私藏美味，未授粉的黑美人品種酪梨外形像小黃瓜，和正常成長的酪梨體型差很大。（記者劉婉君攝）

2022/07/31 12:07

〔記者劉婉君／台南報導〕台南市大內酪梨節今天上午登場，現場有農特產展售及趣味活動等，大內青農也分享酪梨果農的私藏美味，未授粉的黑美人品種酪梨果實，外形讓不少民眾乍看之下誤以為是小黃瓜。

大內青農陳眾正表示，多數酪梨品種若未授粉大多不會結果，但黑美人品種則仍會長出有如小黃瓜體型的無籽果實，吃起來口感和一般酪梨一樣，卻不用去籽，不過由於經濟效益不如正常生長的酪梨，農民通常不會套袋照顧，因此賣相不佳，且數量少，是農民的私藏美味。

今天的酪梨節共有30個攤商，有酪梨等農產品展售之外，還有南瀛天文館及大內衛生所等單位的宣傳攤位，還有和酪梨有關的趣味活動，現場即有青農分享無籽的黑美人酪梨，有民眾一開始還以為是小黃瓜，經農民說明後，立即購買回家品嚐。

黃偉哲大力推薦大內酪梨，鼓勵民眾向產地新鮮直購。父親節前夕，黃偉哲也表揚大內區10位晶鑽父親。

黃偉哲表示，大內酪梨品質優良，頂港有名聲、下港有出名，在市場上受到眾多消費者喜愛，舉辦大內酪梨節是為了讓更多人知道酪梨的好，進而多多消費，今年酪梨價格不錯，相信明年盛產時，就不用擔心沒市場，他也邀請大家一同支持台南在地農產，期待產銷暢旺，讓消費者大飽口福。

大內區晶鑽爸爸包括二溪里葉天歱、內江里楊丁料、內郭里楊泗川、石城里林永輝、石林里楊進清、環湖里黃文財、石湖里黃百文、大內里楊青春、頭社里連進忠及曲溪里楊文安等。

其中68歲的石湖里黃百文，代表大內區接受市府晶鑽爸爸表揚，黃百文軍職退伍後，擔任家扶基金會寄養家庭近20年，計照顧10位寄養兒童，也是大內區調解委員會調解委員及石湖里鄰長，積極奉獻自我，發揮大愛精神。

台南市大內酪梨節登場，台南市長黃偉哲（前排右四）鼓勵民眾到產地新鮮直購。（記者劉婉君攝）

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